Небывалый прогресс: в Одессе снова пытаются поднять Delfi

Сегодня в Одессе в очередной раз пытаются поднять затонувший еще в ноябре 2019 года танкер Delfi. К 11 утра его подняли уже на три четверти. Над уровнем воды показалась палуба.

Об этом сообщает одесское издание "Думская".

В ООО "Краншип" к процессу подошли более взвешенно. Четыре буксира тянули танкер за металлический трос, чтобы выровнять судно легло на борт. Со дна вокруг танкера вытащили валуны, а к борту приварили мощные крепления для тросов. Из танков откачали сотни тонн песка, загерметизировали их и наполнили воздухом.

Фото: "Думская"

У буксиров находится плавкран, пляж окружили бойцы Национальной гвардии, которые очистили пляж от курортников.

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Танкер Delfi затонул в ночь на 22 ноября прошлого года. Из-за шторма судно, что было в акватории порта "Южный", сорвало с якоря и оно село на мель вблизи городского пляжа "Дельфин" в Одессе. Из корпуса танкера, который был поврежден в результате столкновения с волноломом, неоднократно фиксировалась утечка нефтепродуктов.