"Не знала" - Федишин выступила на агитационном концерте экс-"регионала"

Ирина Федишин заявляет, что не агитировала на Фестивале семьи за Мысака. Фото: 032.ua.

Украинская певица Ирина Федишин выступила на агитационном концерте экс-"регионала" Владимира Мисика.

Беспартийный Владимир Мысык баллотируется по округу №172 в Харькове. Во время концерта также выступал мэр Харькова Геннадий Кернес, передает Zaxid.net.

Мэр Кернес агитировал за Владимира Мисика. Он назвал всех присутствующих "одной большой семьей". Ирина Федишин также сообщила о концерте в Харькове, но его агитационную часть не упомянула.

Продюсер Федишин Виталий Човник отметил, что во время ее выступления агитационных плакатов не было.

"По поводу того, что Мысык должен приветствовать где-то после концерта, нам было известно. Но он беспартийный, не имеет отношения ни к одной политической силе. Мы знали, что будет его приветствия в конце концерта, но он беспартийный, поэтому никаких вопросов по этому поводу нет ", - говорит Човник.

В Facebook певица отметила, что "в Харькове ни за кого не агитировала", а информация, которая распространяется в СМИ, является неправдивой.

"Организаторы фестиваля не сообщили команде Ирины Федишин о намерениях выступать беспартийного кандидата в депутаты и мэра города Харькова, которые состоялись 2 часа после того, как певица покинула концертную площадку! Команда Федишин не несет ответственность за других людей, которые выступали на этой сцене! А также за другие концерты, которые проходили в рамках фестиваля! Ирина Федишин никогда не поддерживала и не поддерживает так называемых политических оппозиционных блоков!!! Тем более, певица осуждает их политику!" - говорится в сообщении певицы.

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Агитационный "фестиваль семьи" проходил в воскресенье, 14 июля. На концерте выступали MARUV, Ирина Федишин и Сергей Бабкин.

Виталий Мысык в 2006-2012-х был членом Партии регионов в Харьковском городском совете. С 2016-го стал членом партии "Возрождение".