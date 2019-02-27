Не сразу и не всем: как будут давать прибавку к пенсии

Пенсионеры получат надбавку двумя платежами. Фото: abakan-news.ru

Надбавку 2410 грн пенсионеры получат равными частями в марте и апреле. Об этом сообщили в Минсоцполитики.

На доплату могут рассчитывать около 2 млн человек, которые получают минимальную пенсию и соответствуют определенным критериям. Для мужчин, которые вышли на пенсию до 2011 года, стаж должен составлять 25 лет, а после 2011 года - более 35 лет. Для женщин, которые стали пенсионерками до 2011 года, стаж должен быть 20 лет, а если вышли на пенсию в 2012 году - более 30 лет.

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В марте украинцы получают коммунальные счета без отражения субсидии. Понятие "обязательный платеж" отменяют. Субсидианты будут получать всю сумму помощи "на руки". За потребленный в феврале газ, электроэнергию, воду и тепло будут рассчитываться самостоятельно, сообщили в Минсоцполитики.