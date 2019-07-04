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четверг, 04 июля 2019 20:23

Не способен - освобождай должность: оправданы ли инициативы референдума в Зеленского

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Не способен - освобождай должность: оправданы ли инициативы референдума в Зеленского
Философ Вахтанг Кебуладзе: Это преступное государство, понимает только силу Фото: Екатерина Лукьяшко

Референдум в отношении мирных соглашениях с Россией есть опасным популизмом.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал философ Вахтанг Кебуладзе.

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"Вопрос безопасности и внешней политики - это компетенция прежде всего президента. Мы его выбираем именно для того, чтобы он находил конструктивные ответы на такие сложные вопросы. Не способный - освобождай должность для умеющего человека, а не прикрывай собственную некомпетентность референдумами. Помимо того, договариваться с агрессором значит проиграть. Россия всегда нарушает договоренности. это преступное государство, понимает только силу. Есть такой призыв: будьте реалистами - требуйте невозможного. Единственный способ выжить для нас - это победить", - говорит философ.

Полное интервью Вахтанга Кебуладзе читайте в 26-м номере журнала "Країна" за 4 июля.

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Дата
04
июля

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