"Не попадаю в Раду, но попадаю туда, где вам не бывать" - в сети смеются с выборов

Фото: Facebook

Результаты внеочередных выборов в Верховную Раду Украины вызвали в украинцев разную реакцию. В том числе, и волну шуток по поводу нового состава парламента.

Множество фотожаб пользователи социальных сетей посвятили новоприбывшим народным депутатам и старожилам парламента, которые на этих выборах потерпели поражение. Скучать соцсети будут за лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко и братом Михаила Добкина, Дмитрием, передает "Апостроф".

Автор: Facebook Пользователи социальных сетей смеются из будущего состава Верховной Рады и тех, кто не прошел в парламент.

Шутят и о результате Надежды Савченко, которая на своем округе на Донбассе получила всего 8 голосов.

Автор: Facebook Пользователи социальных сетей смеются из будущего состава Верховной Рады и тех, кто не прошел в парламент.

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Досталось и "Партии Шария" - на этих выборах благодаря своему результата получает государственное финансирование.

Автор: Facebook Пользователи социальных сетей смеются из будущего состава Верховной Рады и тех, кто не прошел в парламент.

Европейский Союз, ссылаясь на оценки наблюдательной миссии ОБСЕ, признал выборы, прошедшие в Украине 21 июля, конкурентными и демократическими, и одновременно посоветовал устранить выявленные во время их проведения недостатки перед началом следующего избирательного цикла.