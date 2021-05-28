Не осталось пациентов. Закрывают отделение для Covid-больных

В Ужгороде закрывают Covid-отделение. Фото: Укринформ

В Ужгородской городской клинической больнице планируют закрыть отделение для лечения больных коронавирусом.

Это связано с существенным снижением количества пациентов, говорится на сайте Ужгородского городского совета.

Директор больницы сообщил, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась. В частности, количество больных уменьшилось.

Из 190 коек, отведенных для лечения больных, заняты лишь 10. Реаниматологи, которые работали в Covid-отделении, будут работать в отделении неотложной помощи, а перепрофилированные отделения вернутся к привычной работе. Но при необходимости отделение планируют снова открыть.

Жителей города призвали соблюдать противоэпидемические меры и обязательно вакцинироваться от коронавируса.

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Ученые заявили, что иммунитет к Covid-19 сохраняется не менее года и может остаться на всю жизнь. Он может усиливаться со временем, особенно после вакцинации.