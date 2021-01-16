Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус

Главный раввин еврейской общины "Хабад" в Одессе Авраам Вольф советует не бояться коронавируса, а следить за своим здоровьем. В интервью журналу "Країна" советует быть осторожными - ходить с масками, пить витамины, мыть руки, пользоваться антисептиком.

Автор: Анатолий Гаевский С началом пандемии за помощью в синагогу обращается больше людей. В общине планируют расширить дом престарелых, рассказывает раввин Авраам Вольф

"Не надо бояться. Следует работать, учиться, быть осторожным - ходить с масками, пить витамины, мыть руки, пользоваться антисептиком. Быть спокойным. И даст Бог, будем здоровы.

Есть история со старой еврейской книги. В городе была эпидемия. Раввин вышел на улицу и встретил Ангела Смерти. Спросил, сколько людей тот собирается забрать. Пять тысяч ответил тот. Эпидемия прошла. Они снова встретились. Раввин спрашивает: "Ты же обещал забрать пять, а забрал 15". "Пять тысяч умерли от болезни, а 10 - от страха".

С началом пандемии за помощью в синагогу обращается больше людей. В общине организовали мини-больницу:

"Когда только началась пандемия, мы в одном из наших помещений организовали своего рода отделение больницы. Обустроили меньше, чем за месяц. Многие люди из общины и мира нам помогали. Имели все необходимое, чтобы спасать людей. Закупили аппарат ИВЛ, лекарства, кислородные концентраторы. Одновременно могли заниматься 30 лицами с кислородом. Нашли врачей. Слава Богу, нам это не понадобилось. Технику и лекарства подарили медицинским учреждениям города. Помогаем кислородными концентраторами людям, которые выздоравливают дома. Мини-больницу закрыли. К нам приходил один из заместителей мэра. Не мог поверить, что нам удалось сделать то, что город не успело".

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"В столовую и по продуктовые наборы приходит больше людей. Кому-то надо психологическая помощь. У кого-то проблемы в семье из-за ковид. Приходят супружеские пары на грани разводов. Но самая большая проблема сейчас - деньги. Это старая еврейская традиция - со всеми вопросами идти в синагогу. Здесь есть ответы.

Увеличилось количество заявок на проживание в доме престарелых. Есть 30 мест. Добавим столько же. Строим еще один этаж. И планируем новый детдом для девушек. Он будет третий".

Разговор с лидером еврейской общины "Хабад" в Одессе Авраамом Вольфом читайте в журнале "Країна" от 14 января 2021 года.

В 30 городах Украины есть центры одного из крупнейших хасидских движений мира, религиозной организации "Хабад". В Одессе в эту общину входит около 30 тыс. человек. Она самая многочисленная в стране. Центр мирового движения находится в Нью-Йорке.