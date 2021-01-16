 
Ексклюзивы
1/5
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус
Просмотров: 171
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Просмотров: 1467
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
Сфера обслуживания переходит на украинский. Что это означает
1 Просмотров: 1458
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Просмотров: 324
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Просмотров: 603
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
2 Просмотров: 882
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
Просмотров: 909
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
1 Просмотров: 306
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
1 Просмотров: 2502
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 504
Фото
Все фото
5
6
6
5
5
4 227 пунктов обогрева развернули в Украине
4 227 пунктов обогрева развернули в Украине
Кот или дракон: тернополянка создает невероятные рюкзаки
Кот или дракон: тернополянка создает невероятные рюкзаки
Ученик младшей школы принес марихуану-украинка об опыте работы учительницей
Ученик младшей школы принес марихуану-украинка об опыте работы учительницей
&quot;Течение тянуло вниз&quot;. Ведущий тревел-шоу чуть не погиб во время съемок
"Течение тянуло вниз". Ведущий тревел-шоу чуть не погиб во время съемок
&quot;На холоде кот умирает за 4 часа&quot; - как помочь животным
"На холоде кот умирает за 4 часа" - как помочь животным
Видео
Все видео
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Где в Украине наибольше случаев коронавируса
Скандал: украинская блогерша назвала Россию любимой страной
Скандал: украинская блогерша назвала Россию любимой страной
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
1 Просмотров: 2502
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 504
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1683
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 5697
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 837
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
15 января 2021
Просмотров: 0
Свято, яке завжди з тобою
З наближенням будь-якого свята оживають маркетологи. І батьківські чати. Якщо хто не знав, це така вайберна комунікаційна бульбашка, де відбувається ...
суббота, 16 января 2021 19:48

Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус

  Комментировать

Главный раввин еврейской общины "Хабад" в Одессе Авраам Вольф советует не бояться коронавируса, а следить за своим здоровьем. В интервью журналу "Країна" советует быть осторожными - ходить с масками, пить витамины, мыть руки, пользоваться антисептиком.

Автор: Анатолий Гаевский
  С началом пандемии за помощью в синагогу обращается больше людей. В общине планируют расширить дом престарелых, рассказывает раввин Авраам Вольф
С началом пандемии за помощью в синагогу обращается больше людей. В общине планируют расширить дом престарелых, рассказывает раввин Авраам Вольф

"Не надо бояться. Следует работать, учиться, быть осторожным - ходить с масками, пить витамины, мыть руки, пользоваться антисептиком. Быть спокойным. И даст Бог, будем здоровы.
Есть история со старой еврейской книги. В городе была эпидемия. Раввин вышел на улицу и встретил Ангела Смерти. Спросил, сколько людей тот собирается забрать. Пять тысяч ответил тот. Эпидемия прошла. Они снова встретились. Раввин спрашивает: "Ты же обещал забрать пять, а забрал 15". "Пять тысяч умерли от болезни, а 10 - от страха".

С началом пандемии за помощью в синагогу обращается больше людей. В общине организовали мини-больницу:
"Когда только началась пандемия, мы в одном из наших помещений организовали своего рода отделение больницы. Обустроили меньше, чем за месяц. Многие люди из общины и мира нам помогали. Имели все необходимое, чтобы спасать людей. Закупили аппарат ИВЛ, лекарства, кислородные концентраторы. Одновременно могли заниматься 30 лицами с кислородом. Нашли врачей. Слава Богу, нам это не понадобилось. Технику и лекарства подарили медицинским учреждениям города. Помогаем кислородными концентраторами людям, которые выздоравливают дома. Мини-больницу закрыли. К нам приходил один из заместителей мэра. Не мог поверить, что нам удалось сделать то, что город не успело".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе

"В столовую и по продуктовые наборы приходит больше людей. Кому-то надо психологическая помощь. У кого-то проблемы в семье из-за ковид. Приходят супружеские пары на грани разводов. Но самая большая проблема сейчас - деньги. Это старая еврейская традиция - со всеми вопросами идти в синагогу. Здесь есть ответы.
Увеличилось количество заявок на проживание в доме престарелых. Есть 30 мест. Добавим столько же. Строим еще один этаж. И планируем новый детдом для девушек. Он будет третий".

Разговор с лидером еврейской общины "Хабад" в Одессе Авраамом Вольфом читайте в журнале "Країна" от 14 января 2021 года.

В 30 городах Украины есть центры одного из крупнейших хасидских движений мира, религиозной организации "Хабад". В Одессе в эту общину входит около 30 тыс. человек. Она самая многочисленная в стране. Центр мирового движения находится в Нью-Йорке.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не надо бояться - главный раввин Одессы про коронавирус». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
января

От Шуфрича к Поплавскому: кто голосовал за "диктаторские законы"

Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта

Украина объявила войну России

Вашингтон начал военную операцию

Маньяк убивал и ел тела детей

Самое читаемое
Берегись &quot;языкового патруля&quot;: сеть взорвалась мемами
Берегись "языкового патруля": сеть взорвалась мемами
7
 1 Просмотров: 9045
Какие машины с &quot;автоматом&quot; можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
5
 1 Просмотров: 7137
Выпил за сына и поехал: водитель раздавил на тротуаре 35-летнюю женщину
Выпил за сына и поехал: водитель раздавил на тротуаре 35-летнюю женщину
6
 2 Просмотров: 5590
Легендарный боксер хочет детей от стриптизерши
Легендарный боксер хочет детей от стриптизерши
5
 Просмотров: 5175
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой
Пропавшую 16-летнюю девушку нашли мертвой Просмотров: 4869
Общество
Медведчук не сможет расширить свое влияние в Украине - эксперт
Медведчук не сможет расширить свое влияние в Украине - эксперт
 Просмотров: 9
Шкарлет объяснил, когда ученики смогут вернуться в школы
Шкарлет объяснил, когда ученики смогут вернуться в школы Просмотров: 27
Спасли лебедей, которые примерзли ко льду
Спасли лебедей, которые примерзли ко льду Просмотров: 279
Минздрав планирует начать вакцинацию в феврале
Минздрав планирует начать вакцинацию в феврале Просмотров: 216
4 227 пунктов обогрева развернули в Украине
4 227 пунктов обогрева развернули в Украине
5
 Просмотров: 207
Больше всего комментируют
6
ОРДЛО передадут украинских пленных
3
Горнолыжные курорты проверят на соблюдение карантина
2
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
2
Выпил за сына и поехал: водитель раздавил на тротуаре 35-летнюю женщину
1
Какие машины с "автоматом" можно купить стоимостью до 39 тыс. грн
Голосов: 54839
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть