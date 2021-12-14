Не на Николая: открытие главной елки Украины перенесли

 
Ексклюзивы
1/5
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Просмотров: 3609
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
Просмотров: 1080
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Просмотров: 711
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
1 Просмотров: 1746
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
Просмотров: 324
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
Просмотров: 8892
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
2 Просмотров: 4167
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Просмотров: 2943
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Просмотров: 1953
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Просмотров: 2421
Фото
Все фото
5
4
7
9
4
Шанс на жизнь: украинка пожертвовала орган внуку
Шанс на жизнь: украинка пожертвовала орган внуку
Французский ракетный фрегат Auvergne вошел в Черное море
Французский ракетный фрегат Auvergne вошел в Черное море
Западные области засыпает снегом
Западные области засыпает снегом
&quot;В России бардак, если нам таких кротов поставляют&quot; - сети гудят о Гогилашвили
"В России бардак, если нам таких кротов поставляют" - сети гудят о Гогилашвили
Оползень заблокировал дорогу на Прикарпатье
Оползень заблокировал дорогу на Прикарпатье
Видео
Все видео
С сегодняшнего дня принимают заявки на "Вовину тысячу": что нужно сделать
С сегодняшнего дня принимают заявки на "Вовину тысячу": что нужно сделать
Одесские бабки на тренажерах стали звездами сети: эпическое видео
Одесские бабки на тренажерах стали звездами сети: эпическое видео
Гогилашвили не впервые кроет "трехэтажным" патрульных - всплыло новое видео
Гогилашвили не впервые кроет "трехэтажным" патрульных - всплыло новое видео
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3501
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6129
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1458
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4545
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 954
Колонка
13 декабря 2021
Просмотров: 693
Добре було
– У Союзі добре було. Не те що зараз, – каже знайомий 70‑річний Любомир Іванович. Живе сам у трикімнатній квартирі, щонеділі готує ...
вторник, 14 декабря 2021 11:25

Не на Николая: открытие главной елки Украины перенесли

  Комментировать
Не на Николая: открытие главной елки Украины перенесли
Тестовое зажжение елки на Софийской пл. Фото: "Сегодня"

Открытие главной елки Украины на Софийской пл. Киев впервые за восемь лет перенесли. Зажигать ее будут не 19 декабря, а днем ранее в 17:00.

Об этом сообщили организаторы новогоднего праздника, пишет "Сегодня".

Что стало причиной переноса даты, неизвестно.

"Мы не знаем причин переноса даты. Делаем все, чтобы новогодний городок был готов к 18 декабря. Праздничное зажжение елки состоится в этот день. Тогда же откроется весь новогодний городок на Софийской пл.", - рассказали организаторы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый год в Киеве: где купить живую елку и во сколько она обойдется

Елку на Софийской пл. в это году украсят по тематике Рождества - с вертепом и шатром. Стоит елка и декорации 25-27 млн грн. Организаторы утверждают, что "такой елки в мире еще не делали".

11 декабря гирляндами украсили уже пол елки. Игрушки планировали также вешать, но перенесли из-за непогоды.

Высотой елка 30 м. Праздничное дерево украсят 10 тыс. игрушек красного и золотого цвета. Гирлянда будет теплого света протяженностью 10 км в виде большого купола.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не на Николая: открытие главной елки Украины перенесли». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
декабря

Землетрясение уничтожило город в империи

Самое читаемое
Будет ли отставка? Владелец &quot;Дженоа&quot; оценил работу Шевченко
Будет ли отставка? Владелец "Дженоа" оценил работу Шевченко Просмотров: 24823
Семейная фирма Юзика из &quot;Квартала&quot; зарабатывает миллиарды на &quot;Большом строительстве&quot;
Семейная фирма Юзика из "Квартала" зарабатывает миллиарды на "Большом строительстве"
3
 Просмотров: 24489
Сидел в бочонке и ел яблоки: задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери
Сидел в бочонке и ел яблоки: задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери
5
 Просмотров: 14787
Показали фото 16-летнего, снесшего людей на переходе
Показали фото 16-летнего, снесшего людей на переходе 1 Просмотров: 14031
Гороскоп на 13-19 декабря: для кого эта неделя станет суперуспешной
Гороскоп на 13-19 декабря: для кого эта неделя станет суперуспешной
 Просмотров: 10341
Общество
Халимон ушел, а проблема осталась: Нардеп видит "схему", в том, что Рада заблокировала закупки еды для ВСУ
Халимон ушел, а проблема осталась: Нардеп видит "схему", в том, что Рада заблокировала закупки еды для ВСУ Просмотров: 27
Рада упростила получение гражданства для тех, кто воевал за Украину
Рада упростила получение гражданства для тех, кто воевал за Украину Просмотров: 45
Шанс на жизнь: украинка пожертвовала орган внуку
Шанс на жизнь: украинка пожертвовала орган внуку
5
 Просмотров: 198
Французский ракетный фрегат Auvergne вошел в Черное море
Французский ракетный фрегат Auvergne вошел в Черное море
4
 Просмотров: 360
Еще одна область "пожелтела": обновили зоны карантина
Еще одна область "пожелтела": обновили зоны карантина Просмотров: 468
Больше всего комментируют
8
Зеленский отреагировал на скандал с Гогилашвили
5
Резников заявил, что вторжение РФ в Украину ознаменует конец нынешнего мира
4
Саакашвили нуждается в осмотре психиатра – медики
3
Жена Гогилашвили не оформлена в ОП и получает зарплату в "Квартал 95"
3
"В России бардак, если нам таких кротов поставляют" - сети гудят о Гогилашвили
Голосов: 57825
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть