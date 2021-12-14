Не на Николая: открытие главной елки Украины перенесли

Тестовое зажжение елки на Софийской пл. Фото: "Сегодня"

Открытие главной елки Украины на Софийской пл. Киев впервые за восемь лет перенесли. Зажигать ее будут не 19 декабря, а днем ранее в 17:00.

Об этом сообщили организаторы новогоднего праздника, пишет "Сегодня".

Что стало причиной переноса даты, неизвестно.

"Мы не знаем причин переноса даты. Делаем все, чтобы новогодний городок был готов к 18 декабря. Праздничное зажжение елки состоится в этот день. Тогда же откроется весь новогодний городок на Софийской пл.", - рассказали организаторы.

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Елку на Софийской пл. в это году украсят по тематике Рождества - с вертепом и шатром. Стоит елка и декорации 25-27 млн грн. Организаторы утверждают, что "такой елки в мире еще не делали". 11 декабря гирляндами украсили уже пол елки. Игрушки планировали также вешать, но перенесли из-за непогоды. Высотой елка 30 м. Праздничное дерево украсят 10 тыс. игрушек красного и золотого цвета. Гирлянда будет теплого света протяженностью 10 км в виде большого купола.