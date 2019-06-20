"Не люблю условности" - политолог

 
Ексклюзивы
1/5
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
Избирательный кодекс "дожмут" - эксперт
Просмотров: 558
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
"Броник, каска, автомат есть и что еще надо?" - жаркие будни на "промке" Авдеевки
Просмотров: 2052
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Просмотров: 1557
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
1 Просмотров: 1431
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
3 Просмотров: 4959
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1503
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 297
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 324
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7848
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Просмотров: 369
Фото
Все фото
5
2
3
12
8
Спасатели получили современный вертолет
Спасатели получили современный вертолет
Теперь будет 3 церкви: что решили на &quot;соборе&quot; Филарета
Теперь будет 3 церкви: что решили на "соборе" Филарета
Дождь превратил село под Херсоном в болото - правительство выделило компенсацию
Дождь превратил село под Херсоном в болото - правительство выделило компенсацию
В Харькове пикетируют мэрию
В Харькове пикетируют мэрию
5 месяцев без солнца: показали уникальный город
5 месяцев без солнца: показали уникальный город
Видео
Все видео
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Кто сбил рейс MH17. Среди убийц - 3 россиянина и украинец
Зеленского зовут на ЛГБТ-марш
Зеленского зовут на ЛГБТ-марш
Баласинович рассказала, что осталось за кадром распиаренного видео
Баласинович рассказала, что осталось за кадром распиаренного видео
Меркель стало плохо рядом с Зеленским
Меркель стало плохо рядом с Зеленским
Одиозного любителя "русского мира" облили зеленкой
Одиозного любителя "русского мира" облили зеленкой
Интервью
1/5
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 450
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2079
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3177
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5481
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 июня 2019
Просмотров: 144
Точка обгону
Є хлопець, чию увагу до мене я ціную, хоч він із іншого покоління, що рано навчилося бути вільним і самостійним. От він, приміром, досяг багато до ...
четверг, 20 июня 2019 23:15

"Не люблю условности" - политолог

  Комментировать
&quot;Не люблю условности&quot; - политолог
Константин Бондаренко - руководитель фонда "Украинская политика". Консультирует украинских политиков и одну из политических сил Австрии. Фото: предоставлено Константином Бондаренко

Каждый понедельник ограничиваю себя в еде. Только вода и травяные отвары. Последние полгода делаю это регулярно.

Об этом в интервью сказал политический консультант Константин Бондаренко. Рассказал Gazeta.ua о своих правилах жизни:

1. В очереди не нервничаю, жду спокойно. Как правило листаю телеграмм-каналы.

2. Сплю мало - в основном 4-5 часов. Когда засыпаю, то сплю очень крепко - можно стрелять под ухом - ничего не услышу.

3. Не очень люблю условности. Более свободно себя чувствую в джинсах, чем в костюме.

4. Не пью категорически. Даже на свой день рождения и Новый год не выпил ни капли. Врачи запретили из-за подагры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Приобрел кружку за 450 евро

5. Меня трудно вывести из равновесия или погрузить в депрессию.

Константину Бондаренко 50 лет. С 1997 года профессионально работает как политолог и аналитик. Сегодня - руководитель фонда "Украинская политика". Консультирует украинских политиков и одну из политических сил Австрии. Автор 8 научно-публицистических и прозаических книг.

Автор: Виктор ФОМЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Не люблю условности" - политолог». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
июня

"Нужна помощь деньгами и амуницией" - Федор Матушевский изменил отношение греков к Украине

12 тыс. погибших: как недовольные крестьяне ворвались в Умань

"Русскую Америку" продали за бесценок

Самое читаемое
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
Вел себя спокойно, шутил: что рассказывал подозреваемый в убийстве 11-летней Дарьи
5
 2 Просмотров: 64504
Гении маскировки: показали смешные фото животных
Гении маскировки: показали смешные фото животных
17
 Просмотров: 46317
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
Зеленский подписал первый закон в своей жизни
 Просмотров: 38458
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко
На голове - пакет, к ногам привязаны камни: жуткие подробности убийства Дарьи Лукьяненко 1 Просмотров: 37733
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
Убийство Дарьи Лукьяненко: первые подробности и информация о подозреваемом
 Просмотров: 33795
Общество
Полиция открыла 6 дел о нарушениях на выборах
Полиция открыла 6 дел о нарушениях на выборах Просмотров: 54
Спасатели получили современный вертолет
Спасатели получили современный вертолет
5
 Просмотров: 558
Украинцам разрешат прийти на работу с собаками
Украинцам разрешат прийти на работу с собаками Просмотров: 459
Олег Бигуняк страдает астмой - нужна помощь
Олег Бигуняк страдает астмой - нужна помощь
 Просмотров: 171
Правительство должно принять меры по защите детей от выселения из жилья - Палатный
Правительство должно принять меры по защите детей от выселения из жилья - Палатный Просмотров: 171
Больше всего комментируют
20
Тимошенко срочно нужны выборы
19
В лидерах партийных симпатий "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа – За жизнь" - западные социологи
8
Вакарчук "обскакал" Порошенко и Тимошенко: появились новые рейтинги партий
5
За Таруту вступились бойцы "Азова": он много сделал для фронта
3
В Минобороны уже не считают Зеленского призывником
Голосов: 40398
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua