"Не люблю условности" - политолог

Константин Бондаренко - руководитель фонда "Украинская политика". Консультирует украинских политиков и одну из политических сил Австрии. Фото: предоставлено Константином Бондаренко

Каждый понедельник ограничиваю себя в еде. Только вода и травяные отвары. Последние полгода делаю это регулярно.

Об этом в интервью сказал политический консультант Константин Бондаренко. Рассказал Gazeta.ua о своих правилах жизни:

1. В очереди не нервничаю, жду спокойно. Как правило листаю телеграмм-каналы.

2. Сплю мало - в основном 4-5 часов. Когда засыпаю, то сплю очень крепко - можно стрелять под ухом - ничего не услышу.

3. Не очень люблю условности. Более свободно себя чувствую в джинсах, чем в костюме.

4. Не пью категорически. Даже на свой день рождения и Новый год не выпил ни капли. Врачи запретили из-за подагры.

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5. Меня трудно вывести из равновесия или погрузить в депрессию.

Константину Бондаренко 50 лет. С 1997 года профессионально работает как политолог и аналитик. Сегодня - руководитель фонда "Украинская политика". Консультирует украинских политиков и одну из политических сил Австрии. Автор 8 научно-публицистических и прозаических книг.