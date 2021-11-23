"Не давали гарантий, что ребенок будет жить" - мать просит помощи на реабилитацию сына

Автор: Фото предоставлено Ольгой Молодецкой У 4-летнего Матвея Молодецкого из села Шарнополь Монастырищенского района Черкасской области - гипоксично-ишемическое поражение головного мозга, ликворная дисцикуляция, атактический синдром, отставание в развитии. На реабилитацию нужно 34 тыс. грн.

У 4-летнего Матвея Молодецкого из села Шарнополь Монастырищенского района Черкасской области - гипоксично-ишемическое поражение головного мозга, ликворная дисцикуляция, атактический синдром, отставание в развитии. Но врачи дают шанс на выздоровление. На реабилитацию нужно 34 тыс. грн.

"Матвей родился недоношенным, потому что узи показало слабое сердцебиение. Мне сделали кесарево сечение. Гарантий, что ребенок будет жить, не давали. Была реанимация, потом еще месяц в больнице. В три месяца обнаружили, что отстает в развитии. Но мы не сдались. Ездим на реабилитации. Ребенок меняется, становится активнее, веселее, всем интересуется, еще лучше ходит и даже пробегает. Занимается с логопедом, коррекционным педагогом. Но у нас бывают судороги, которые негативно влияют на лечение. Поэтому нужно дополнительное обследование. Уже нужно ехать на следующую реабилитацию. Стоимость курса составляет 34 тысячи гривен. Будем всем благодарны за каждую гривну", - рассказала Gazeta.ua мать Ольга Молодецкая.

Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7574 3006 2549 (Молодецкая Ольга Васильевна).