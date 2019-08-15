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пятница, 16 августа 2019 10:05

"Не дадут альтернативы" - как после выборов изменится ситуация на Востоке

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&quot;Не дадут альтернативы&quot; - как после выборов изменится ситуация на Востоке
Виктор Бобыренко: Можем ждать возвращения полуострова не одно десятилетие. Конфликт на Донбассе тоже на годы. Фото: Gazeta.ua

Россия может воспользоваться неопытностью нашей власти.

Говорит в интервью журналу "Країна" политолог Виктор Бобыренко.

"Обмануть. Навязать мир на их условиях. Не дадут третьей альтернативы. Мол, вы или не хотите мира, или забирайте Донбасс со статусом автономии и русским языком как вторым государственным", - объясняет эксперт.

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По его словам, Крым потеряли надолго - пока не развалится РФ.

"Можем ждать возвращения полуострова не одно десятилетие. Конфликт на Донбассе тоже на годы. Пока Путин сидит в Кремле, Донбасс не вернем. Единственное, что можем сделать, - дать возможность местным выпускникам составлять наше ВНО и вступать в украинские вузы. Выманивать оттуда талантливую молодежь, делать социальные проекты, чтобы не потерять местное население навсегда", - добавляет политолог.

Полное интервью с Виктором Бобыренко читайте в журнале "Країна" от 15 августа.

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Дата
16
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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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