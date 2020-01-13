НБУ запретил снимать средства со счета ФЛП для собственных нужд

Запретили снимать средства со счета ФЛП для личных нужд. Фото: ТСН

Национальный банк Украины изменил правила использования текущих счетов для собственных нужд. Теперь предприниматели должны перечислять средства на отдельный счет, для того чтобы использовать их для личных целей.

ФЛП по-прежнему могут использовать средства с "предпринимательского" счета для осуществления профессиональной деятельности. После уплаты всех налогов и сборов они также имеют право перевести средства со счета, открытого для предпринимательской или профессиональной деятельности, на счет, открытый физическим лицом для собственных нужд. Постановление от 27 декабря 2019 №162 обнародовали на сайте НБУ.

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Средства на личный счет физического лица будут перечисляться после подтверждения об отсутствии задолженности по налогам и сборам.

"Национальный банк не вносил изменений по существу, а лишь уточнил норму о порядке использования текущих счетов ФЛП", – отмечает пресс-служба НБУ.

Ограничений на выплату чистого дохода ФЛП через банкомат с помощью корпоративной карточки нет. За нарушение правил расчетов ФЛП предусмотрены штрафные санкции.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что до конца этого года состоится детенизация украинской экономики. Закрытие нелегальных АЗС и игорного бизнеса является началом борьбы, сообщил Гончарук в Facebook.