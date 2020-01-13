НБУ запретил снимать средства со счета ФЛП для собственных нужд

Национальный банк Украины изменил правила использования текущих счетов для собственных нужд. Теперь предприниматели должны перечислять средства на отдельный счет, для того чтобы использовать их для личных целей.
ФЛП по-прежнему могут использовать средства с "предпринимательского" счета для осуществления профессиональной деятельности. После уплаты всех налогов и сборов они также имеют право перевести средства со счета, открытого для предпринимательской или профессиональной деятельности, на счет, открытый физическим лицом для собственных нужд. Постановление от 27 декабря 2019 №162 обнародовали на сайте НБУ.
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Средства на личный счет физического лица будут перечисляться после подтверждения об отсутствии задолженности по налогам и сборам.
"Национальный банк не вносил изменений по существу, а лишь уточнил норму о порядке использования текущих счетов ФЛП", – отмечает пресс-служба НБУ.
Ограничений на выплату чистого дохода ФЛП через банкомат с помощью корпоративной карточки нет. За нарушение правил расчетов ФЛП предусмотрены штрафные санкции.
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что до конца этого года состоится детенизация украинской экономики. Закрытие нелегальных АЗС и игорного бизнеса является началом борьбы, сообщил Гончарук в Facebook.
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