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среда, 26 августа 2020 21:39

НБУ ввел в обращение памятную монету "День памяти павших защитников Украины"

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  Монета имеет номинал 10 гривен, изготовлена из сплава на основе цинка. Фото: НБУ
Монета имеет номинал 10 гривен, изготовлена из сплава на основе цинка. Фото: НБУ

Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету специального выпуска "День памяти павших защитников Украины" номиналом 10 гривен.

Монета изготовлена ​​из сплава на основе цинка с покрытием никелем. Ее тираж - 1 млн штук. Об этом сообщает пресс служба НБУ.

"Сегодня Национальный банк ввел в обращение памятную монету специального выпуска" День памяти павших защитников Украины ". 29 августа - День памяти павших защитников Украины, что с прошлого года отмечается ежегодно в Украине. Поэтому по случаю этой памятной даты Национальный банк отчеканил монету, посвященную увековечению героизма и чествованию памяти военнослужащих и участников добровольческих формирований, отдавших жизнь в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины ", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что данная монета продолжает серию "Вооруженные Силы Украины".

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"На аверсе монеты размещены: надпись Украина, малый Государственный Герб Украины, по обе стороны от герба год чеканки - 2020, ниже слева - номинал 10 гривен. В центре изображена аллегорическая композиция - поле подсолнухов, издавна считаются одним из символов украинской земли, олицетворяют собой тепло, радость, жизнь; именно подсолнухи стали своеобразными оберегами и сохранили жизнь многим нашим воинам во время ожесточенных боев на востоке Украины; справа на поле, как раненый воин, - большой подсолнечник с перебитым стеблем ", - добавляется в сообщении.

На реверсе монеты изображен большой цветок подсолнуха. Она символизирует Украину. В то же время, внизу забражена лепесток-слеза с тамгой - Крым, справа две изогнутые лепестки - Донецкая и Луганская области.

Как отмечается, цена НБУ на эту монету - 1️0 гривен.

28 июля Национальный банк Украины вводит в обращение памятную монету "Древний город Дубно". На реверсе монеты вверху справа - герб города Дубно. На зеркальном фоне абриса Дубенского замка изображена композиция из самых интересных культовых сооружений города Дубно. Монета изготовлена ​​из нейзильбера. Ее номинал составляет 5 грн, тираж - 35 тыс. шт.

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Дата
26
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Голосов: 52916
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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