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понедельник, 02 августа 2021 15:09

Назвали знаки, которые встретят осень богатыми и успешными

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Назвали знаки, которые встретят осень богатыми и успешными
. Не позволяйте сомнениям и депрессии взять верх над вами. Вместе с семьей сходите в храм. Фото: pixabay.com

Август - месяц прорывов и побед. Не ждите, что все будет получаться легко. Если хотите чего-то достичь, придется не досыпать и работать вдвое больше. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Чтобы избежать аварийных ситуаций, не работайте с испорченной техникой, - говорит астролог. - Заранее отдавайте в ремонт сломанные чайники и кофеварки. Не позволяйте сомнениям и депрессии взять верх над вами. С семьей сходите в храм. Тельцы, Раки и Рыбы встретят осень богатыми и успешными. В последнюю неделю лета надо отдохнуть и отложить работу. Вами будут восхищаться родители и любимые. Наслаждайтесь моментом славы.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Работайте по четкому графику. Не бросайтесь от одного дела к другому. С водкой стоит завязать. Напомнит о себе язва.

Телец (21 апреля - 20 мая)

В каждой работе будете искать подводные камни. Не отворачивайтесь от надежных партнеров. Удастся заявить о себе как о хорошем специалисте.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Кто-то постоянно будет на шаг впереди. Это может раздражать. Интересные предложения и новые должности достанутся конкурентам. Переждите.

Рак (22 июня - 22 июля)

В понедельник будьте осторожны с обещаниями и решениями. Неудачное время писать заявление на увольнение, переоформлять наследство или составлять завещание.

Лев (23 июля - 23 августа)

Хватит донимать бывших возлюбленных. Останьтесь друзьями и начинайте поиски новой пары. Судьба подарит незабываемую встречу.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Избегайте новых знакомых. Они поссорят вас с родителями, посеют недоверие к любимым. Отложите визит к парикмахеру и косметологу. Внешности нанесут вред.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Сейчас трудно будет кому-то понравиться, потому что будете говорить истину, которую не все готовы услышать.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Откроется второе дыхание. Много запланированного сумеете воплотить. Коллеги и руководство будут ставить вас в пример. Не берите на себя ответственность за чужие деньги.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Пришло время анализировать свои шаги и решения, исправлять ошибки, учиться и учить. Удачный период для репетиторства. Целуйте любимых и говорите, как сильно любите. Избавиться грустных мыслей помогут рыбалка или поход в горы.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Люди, которые якобы разделяют ваши убеждения, скоро будут критиковать. Не упрекайте любимых, потому что станете чужими. Побалуйте себя тортом. Неважно, что он не вписывается в диету.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Отстаивайте свои убеждения. Успех на вашей стороне. Даже сильные конкуренты сейчас не страшны, потому что будут только побуждать уверенно идти к цели.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Август способствует финансовому успеху. Если хотите сэкономить, отдайте часть средств супругу или супруге на хранение. Вам захочется быстро потратить все. Посетите места, в которых чувствуете себя счастливыми. Депрессию как рукой снимет.

Астролог дала прогноз на 2-8 августа и рассказала, когда ждать высоких заработков.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
02
августа

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