Назвали условие, при котором локдаун могут ввести раньше

Немчинов добавил, что правительство увеличивает фонд больничных коек. Фото: pixabay.com

В случае стремительного роста количества больных коронавирусом правительство введет жесткий карантин раньше, чем планировалось. В Кабмине будут думать о таком шаге при количестве 32-35 тыс. инфицированных в сутки.

Об этом министр Кабмина Олег Немчинов заявил в эфире канала "Украина 24".

"Сейчас мы говорим о цифре 32-35 тысяч больных в день. Но надо понимать, сколько коек было обеспечено кислородом и сколько больниц было вовлечено в преодоление коронавирусной инфекции", – сказал он.

Немчинов добавил, что правительство увеличивает фонд больничных коек.

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Жесткие карантинные ограничения в Украине, если не введут в январе, то будут немедленно введены в феврале 2021 года из-за большого роста заболеваемости. В то же время, локдаун, который Кабмин предлагает ввести с 8 января 2021 года не является жестким, как это было в Евросоюзе. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.