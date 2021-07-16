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пятница, 16 июля 2021 13:59

Назвали страны, которые будут признавать украинские Covid-сертификаты

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Назвали страны, которые будут признавать украинские Covid-сертификаты
Цель правительства - в ближайшее время расширить географию признания сертификатов. Фото: kmu.gov.ua

Украинские сертификаты о вакцинации против коронавируса согласились признать Венгрия, Греция, Молдова и Турция.

Правительство планирует расширить географию признания Covid-сертификатов в ближайшее время, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы работаем в направлении системного признания украинских сертификатов о Covid-вакцинации за рубежом, чтобы украинцы могли свободно путешествовать по миру. Этим активно занимается министерство иностранных дел", - сказал он во время часа вопросов к правительству.

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Украинцы, получившие обе дозы китайской Covid-вакцины Coronavac и имеющие международное свидетельство, могут посетить 10 стран. Это: Испания, Эстония, Австрия, Нидерланды, Молдова, Венгрия, Турция, Греция, Болгария и португальская Мадейра. Политики и дипломаты делают все возможное, чтобы украинцы, привитые китайской вакциной, могли беспрепятственно путешествовать по миру.

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