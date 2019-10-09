Назвали регионы, где построят первые платные дороги

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В Украине могут появиться первые платные дороги.

"Мы сейчас должны делать расчеты по строительству платных дорог. По плану у нас - Львов-Краковец, киевская кольцевая, Белая Церковь-Киев", - сказал в эфире "1+1" министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он отметил, что платными можно делать только те дороги, которые будут альтернативой бесплатным. Министр добавил, что у ведомства нет планов строительства платной дороги на одесской трассе.

"Одесскую трассу делать сейчас автобаном не совсем актуально. Если мы хотим говорить о каких-то платные дороги, концессионные, то у нас есть другие участки ", - сказал он.

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В этом году осенью объявят конкурс на строительство первой платной дороги. Автобан будет пролегать из Львова в польский Краковца. Трасса длиной 69,5 км. Водителям проезд будет стоить от 140 до 208 грн, по предварительным подсчетам.