Назвали провальные фильмы 2020 года

Антирейтинг составлен на основе рецензий критиков. Фото: pixabay.com

Обнародовали рейтинг худших фильмов и телешоу 2020 года.

Список составлен на основе рецензий профессиональных кинокритиков, сообщает сайт-агрегатор Metacritic.

Лидером антирейтинга стала американская комедия "Королева реальности" с Джулией Фей Уэст и Дениз Ричардс. Фильм оценили в 7 баллов из 100 возможных.

На втором месте оказалась романтическая комедия "Любовь, свадьба и другие катастрофы" - 11 баллов. На третьем месте - мелодрама Роджера Камбла "После. Глава 2".

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Также в рейтинг вошли "Няня. Королева проклятых", "Выбивая долги", "Дожить до утра" с Брюсом Уиллисом, "Удивительное путешествие Доктор Дулиттл" с Робертом Дауни-младшим.

Также худшими телешоу признали "превосходить" с Биггс, супергеройский сериал Hulu "Хелстром", драмеди "Герцогиня" с Кэтрин Райан, The Goop Lab Гвинет Пэлтроу для Netflix.

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