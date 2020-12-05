Назвали профессии будущего - как изменится рынок труда за 5 лет

В ближайшие пять лет 40% работников вынуждены будут пройти переквалификацию. Фото: pinterest.com

Автоматизация труда и технологии приведут не только к исчезновению 85 млн рабочих мест, но и создадут 97 млн ​​новых.

Такой прогноз на 2025 делают аналитики-экономисты, сообщают в докладе The Future of Jobs от Всемирного экономического форума.

Отмечается, что наиболее востребованы будут специалисты по анализу данных, по искусственному интеллекту и машинному обучению, по цифровому маркетингу и стратегии, по автоматизации.

Однако будет меньше потребность в специалистах по введению данных, секретарей, бухгалтеров, заводских рабочих, администраторов, механиков.

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Также до 2025 года изменятся критерии для работников и их навыков.

В приоритете будут такие навыки как критическое мышление, умение анализировать и находить комплексное решение проблем, умение решать проблемы, навыки самоорганизации, способность к активному обучению, стрессоустойчивость и гибкость.

В ближайшие пять лет 40% работников вынуждены будут пройти переквалификацию, а более 70% сотрудников - освоить новые или улучшить свои навыки.

Верховная Рада приняла законопроект, который усиливает защиту безработных. Речь идет о предоставлении поддержки не только в период пандемии коронавируса, но и на время других карантинов.