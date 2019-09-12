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пятница, 13 сентября 2019 00:11

Назвали победительницу конкурса "Мисс Украина-2019"
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"Мисс Украина-2019" Маргарита Паша
"Мисс зрительских симпатий" – Анастасия Никитюк
"Мисс Земля 2019" – Елена-Эвелина Фирут
"Мисс International 2019" – Марина Киосе
"Вице-мисс Украина 2019" – Валерия Кучеренко

Во Дворце "Украина" состоялся самый престижный конкурс красоты в стране – "Мисс Украина 2019". Победительницей конкурса стала Маргарита Паша.

Ведущим шоу стал Владимир Остапчук, а за победу боролись 24 финалистки, сообщает Сегодня.

В результате голосования членов жюри, среди которых Екатерина Кухар, Павел Зибров, Ирина Горовая и другие представители шоу-бизнеса, определилась новая "Мисс Украина".

"Мисс Украина 2019" стала обладательницей звания самой красивой девушки в стране, а также получила денежный приз в размере 400 тысяч гривен. Корону 24-летней харьковчанке Маргарите Паше вручала "Мисс Украина 2018" – Леонила Гузь.

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Престижный конкурс "Мисс Украина" прошел уже в 28-й раз.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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