Назвали победительницу конкурса "Мисс Украина-2019"

Во Дворце "Украина" состоялся самый престижный конкурс красоты в стране – "Мисс Украина 2019". Победительницей конкурса стала Маргарита Паша.

Ведущим шоу стал Владимир Остапчук, а за победу боролись 24 финалистки, сообщает Сегодня.

В результате голосования членов жюри, среди которых Екатерина Кухар, Павел Зибров, Ирина Горовая и другие представители шоу-бизнеса, определилась новая "Мисс Украина".

"Мисс Украина 2019" стала обладательницей звания самой красивой девушки в стране, а также получила денежный приз в размере 400 тысяч гривен. Корону 24-летней харьковчанке Маргарите Паше вручала "Мисс Украина 2018" – Леонила Гузь.

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Престижный конкурс "Мисс Украина" прошел уже в 28-й раз.