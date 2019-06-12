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среда, 12 июня 2019 19:58

Назвали основные преимущества от безвиза

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Назвали основные преимущества от безвиза
2,9 млн украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС Фото: 5 канал

Сегодня исполняется два года, как Украина получила безвизовый режим с Евросоюзом. 2,9 млн украинцев уже воспользовались его преимуществами.

Миллион пересекли границу самолетом, а 500 тыс. - морским транспортом, остальные - сухопутно. Всего граждане Украины осуществили 42,6 млн поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны.

Наиболее популярной страной была Польша: миллион украинцев впервые пересекали границу с ЕС, путешествуя именно туда. Венгрия, Румыния и Словакия делят второе место.

В 2017-2019-х годах 9 млн граждан получили биометрический загранпаспорт. Если считать с 2015 года - 15 млн.

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"Еще в 2014-м никто не верил, что через два года будем иметь безвиз. Чтобы его получить, украинское правительство и парламент в ускоренном режиме приняли почти 150 необходимых решений. Очереди, документы, время на ожидание и риск отказа исчезли, как факторы. Сейчас каждый имеет возможность очень быстро организовать свою поездку в Европу. Главное то, что безвиз способствует интеграции украинского общества с Западом. Это приобретение нового опыта, лучшие возможности для получения образования, упрощение контактов украинцев с европейскими государствами. Фактически расширение пространства свободы для каждого и обмен опытом. Это важно для формирования западных ценностей, соответствующих стандартам", -говорит експерт.

"Большинство украинцев не имея возможности беспрепятственно ездить в западные государства, жили идеальным представлениям о них. Эти поездки развеивают завышенные ожидания. Безвиз создает общее пространство для Украины и европейских государств. Стимулирует многослойный обмен информацией: культурной, политической, бытовой, экономической. Дает возможность почувствовать то, что мы - часть Европы. Чем больше таких контактов будет на уровне конкретного гражданина, тем быстрее будет двигаться Украина к полноценной интеграции. Это сближает нас с Западом и отдаляет от России. Дает возможность почувствовать каждому украинцу, что Европа в полушаге", - говорит политолог Михаил Басараб.

11 мая 2017 Совет ЕС принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок для граждан Украины при посещении 30-ти стран ЕС и Шенгенской зоны, за исключением Великобритании и Ирландии. Ровно через месяц, 11 июня, безвиз заработал.

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12
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  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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