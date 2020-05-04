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понедельник, 04 мая 2020 16:18

Назвали области, в которых отсрочат ослабление карантина

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Назвали области, в которых отсрочат ослабление карантина
Заболеваемость остается высокой в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областяхpixabay.com

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что области с высокой заболеваемостью пойдут на "адаптивный карантин" после снятия определенных ограничений 11 мая, а если будет негативная тенденция, то ограничения звужать.

"Хотим предложить критерий адаптивного карантина. У нас есть некоторые области - Черновицкая, Ивано-Франковская, где очень высокий уровень заболеваемости. Мы не можем себе позволить там открытие такое же, как в других областях, и мы считаем, что нужно вводить механизм адаптивного карантина, если где-то мы открываем большую палитру средств торговли, то где-то это будет меньше. Мы будем дальше анализировать ситуацию, если мы увидим негативную тенденцию, то ограничения будем сужать", - говорит Степанов.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, ответственность за всплеск болезни в определенных регионах после принятия решения об адаптивном карантине будет нести местная власть.

Степанов отметил, что сейчас Украина уже 17 дней подряд регистрирует от 400 до 600 новых больных коронавирусом.

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Степанов добавил, что подобная стабильность позволяет ввести с 11 мая смягчения, в то же время в этом постановлении должны быть прописаны карантинные ограничения для заведений, которые откроются.

По словам главного санврача Виктора Ляшко, в Минздраве ходатайствовали о продлении карантина до 22 мая, потому что эпидпроцесс не идет на снижение, однако остается стабильным.

"Начиная с конца апреля у нас стабильно растет количество подтвержденных случаев в наиболее заселенных областях: в Днепропетровской на 30%, Харьковской на 40% и Одесской области. Заболеваемость остается высокой в Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровенской областях", - отметил Ляшко.

С 11 мая карантинные ограничения в Украине будут смягчены. В частности, разрешат посещать парки и летние террасы ресторанов. Изменения приняли на внеочередном заседании правительства 4 мая.

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04
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