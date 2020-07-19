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воскресенье, 19 июля 2020 13:23

Назвали области, в которых нельзя смягчать карантин

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Назвали области, в которых нельзя смягчать карантин
В 8 областях нельзя смягчать карантин. Фото: Reuters

19 июля 8 украинских областей не готовы к смягчению карантина.

Из этого перечня забрали Киев и Ровенскую обл, передает Минздраве.

К следующему этапу снятия ограничений не готовы Винницкая, Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Харьковская и Черниговская области.

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В Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Одесской и Харьковской областях слишком высокая динамика выявления больных. В Волынской, Львовской и Харьковской слишком большой коэффициент выявления случаев инфицирования Covid-19. В Черниговской проводят мало тестирований. Закарпатье не соответствует показателю загруженности коек в больницах.

Львовская и Харьковская области не соответствуют сразу двум показателям.

За последние сутки в Вооруженных силах Украины обнаружили десять новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших составляет 129 человек. Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ в субботу.

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Дата
19
июля

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