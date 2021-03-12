Назвали область, которая может попасть в красной зоне

На Львовщине могут усилить карантин. Фото: Pexels

Львовская область может попасть в красной карантинной зоны из-за резкого увеличения числа инфицированных и заполненность больниц.

"Ситуация вызывает беспокойство, растет количество больных, как следствие, растет количество людей, которые госпитализируются. Уже более 50% занятых коек, из них 43% - с кислородом. То есть на сегодня область уверенно движется к красному уровня эпидопастности", - заявил министр охраны здоровье Максим Степанов, передает Укринформ.

Этого можно попробовать этого не допустить. У органов местного самоуправления есть возможности ввести ограничительные меры. Они бы сдержали распространение коронавируса и могли бы не допустить перехода к красному уровня.

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Степанов обсудил ситуацию с мэром Львова Андреем Садовым. 48% больных - львовяне.

За последние сутки в Украине обнаружили 12 946 новых больных коронавирусом. Из них детей - 649, медработников - 450. В больницу попали 3843 человек. В Киеве зафиксировали 896 заражений в сутки. В Житомирской области насчитали больше - 1310 новых случаев инфицирования. Далее следуют Винницкая - 940, Одесская - 704, Львовская - 704, Киевская - 697 - области.