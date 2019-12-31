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вторник, 31 декабря 2019 03:41

Назвали количество украинцев задержанных в Польше по требованию России

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Назвали количество украинцев задержанных в Польше по требованию России
В Польше 7 украинцев арестованы в связи с запросами относительно их экстрадиции в РФ.

В течение 2016-2019 годов в Польше задержали 19 граждан Украины путем внесения данных о них в систему Интерпол для дальнейшей экстрадиции в Российскую Федерацию.

Сейчас в Польше семь украинцев арестованы в связи с запросами об их экстрадиции в Российскую Федерацию. Еще трем украинцам, которые также разыскиваются российской стороной, суд избрал меру пресечения в виде запрета покидать территорию Польши, сообщает Громадське радіо.

В украинском МИД добавили, что выдача российской стороне четырех граждан Украины была невозможной. По какой причине, в ведомстве не объяснили. Также там не объяснили, где находятся еще пятеро задержанных.

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Основанием для подготовки запросов об экстрадиции, в основном, было подозрение задержанных граждан в причастности к совершению правонарушений - торговле оружием, контрабанде наркотических средств, разбойных нападениях.

Среди задержанных есть добровольцы и участники АТО.

9 ноября в Польше по запросу России задержали одного из лидеров "УНА-УНСО", ветерана войны на Донбассе, сотрудника Секретариата уполномоченного ВР по правам человека Игоря Мазура (позывной "Тополь"). В Польшу он ехал по приглашению вице-спикера польского сейма Беаты Мазурек. В России обвиняют Мазура в том, что он якобы в 1994-2000 годах принимал участие в боевых действиях на территории Чечни. Сам Мазур российские обвинения отвергает.

Вечером 13 ноября Игорь Мазур вернулся в Украину.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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