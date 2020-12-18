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пятница, 18 декабря 2020 13:41

Назвали количество елок, которое заготовят к праздникам в этом году

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Назвали количество елок, которое заготовят к праздникам в этом году
Появилась тенденция, лесные начали активно продвигать на рынок елки в горшках. Фото: pixabay

520 тыс. елок для новогодних праздников планируют подготовить лесные.

Из этого количества 237 тыс. заготовят во время рубок ухода за лесом, сообщил глава Гослесагентства Василий Кузьович.

По его словам, на плантациях новогодних елок срубят еще 289 тис. деревьев.

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"Согласно материалам инвентаризации лесокультурных объектов в государственных лесохозяйственных предприятиях, принадлежащих к сфере управления Гослесагентства, 2020 года учитывается 4,5 тысяч гектара плантаций, на которых растет 13,5 миллионов новогодних елок, из них 2,6 миллионов штук стандартные - возможные для реализации", - сообщили в ведомстве.

Там отмечают и объясняют, что образцовой считается 4-летняя елка высотой 1,1 м. 2019-го лесные предприятия отчитывались о возможности реализации 2,8 млн елок и планах реализовать на Новый год около 500 тыс. из них.

Также появилась тенденция, что лесные предприятия начали активно продвигать на рынок елки в горшках. По данным ведомства, пока что их предложение ограничено, поэтому цена будет выше средней, от 200 грн и до 2,5 тыс. грн "в зависимости от высоты и породы".

Украинцам стоит быть осторожными при покупке искусственных новогодних елок в интернете. Злоумышленники создают фальшивые сайты с привлекательными ценами. На такие сайты можно попасть через рекламу в интернете. Аферисты заманивают людей приятным ценам. Далее действуют по следующей схеме: выманивают предоплату по безналичному расчету и, собрав определенное количество денег, сайт просто исчезает, а людей - блокируют.

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