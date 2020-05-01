Назвали, когда Украина начнет выход из карантина

Максим Степанов: "Мы понимаем, что люди устали от карантина". Фото: reuters

Ситуация с коронавирусом в Украине позволяет начать смягчения карантинных мероприятий с 11 мая.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам главы Минздрава, карантинные меры позволили избежать пиковой заболеваемости коронавируса в Украине.

"Мы пошли другим путем, чем европейские страны. Мы понимаем, что люди устали от карантина, и я еще раз хочу подчеркнуть, мы ежедневно анализируем ситуацию и готовим смягчения уже с 11 мая. 11 мая мы будем делать смягчения, поскольку на сегодня это позволяет ситуация", - отметил Степанов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По Украине начинают открывать рынки

Правительство предусмотрело 5 этапов выхода из карантина. Сначала откроют парки и позволят тренироваться, заработают небольшие магазинчики и парикмахерские. На втором этапе планируется открытие спортзалов, окончание учебного года для выпускников, откроют работу гостиниц и спортзалов и городского транспорта. С третьего - междугороднее сообщение. На четвертом - метро, ​​общественное питание, кинотеатры. И на последнем - остальные заведений.