Назвали имя первенца Зе-депутата Грищука

Стало известно имя первенца 30-летнего народного депутата от партии "Слуга народа" Романа Грищука.

Его в профиле Иnstagram обнародовала жена нардепа, актриса юмористического шоу "Мамахохотала" Анна Гресь.

"Тимофей Романович Грищук. Ровно две недели. Знакомьтесь", - подписала она трогательную фотографию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эшли Грэм призналась, какого пола будет будущий ребенок

Родила Анна Гресь 30 октября в Киевском роддоме №3. Роды происходили путем кесарева сечения. Ребенок весом 4270 родилась в 19:19.

Выписали роженицу с малышом 3 ноября. За две недели Анна практически вернулась к весу, которую имела до родов.

Роман Грищук - Народный депутат Украины IX созыва. Баллотировался от партии "Слуга народа" по 222-му округу, г.. Киев. Руководитель студии "Мамахохотала", телеведущий, актер. Начинал творческий путь в команде КВН "Сборная КПИ". Входит в проект журнала "Forbes" о 30 украинский, которые достигли успеха до того, как им исполнилось 30 лет.