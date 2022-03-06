Назвали города, которые больше всего подверглись разрушениям за сутки

За прошедшие сутки наиболее масштабным разрушениям от боевых действий российских оккупантов подверглись объекты гражданской инфраструктуры в Чернигове, Харькове, Бучанском районе Киевской области и Коростенском районе Житомирской области.

5 марта спасатели совершили 198 выездов на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"Спасли 64 человека", - говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС

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Всего с начала войны пиротехники ГСЧС обезвредили более 1,3 тыс. взрыво-опасных устройств, за последние сутки – 605. Спасатели 2,2 тыс. раз выезжали на ликвидацию последствий обстрелов российскими войсками населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры. Всего спасли 280 человек.

В Житомирской области российские военные совершили ракетный удар по частному сектору города Коростень, в результате которого погиб человек. Еще двое пострадали. Разрушено 10 частных жилых домов с последующим возгоранием одного здания. Из подвального помещения спасатели достали пятерых детей.