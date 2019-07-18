Назвали гонорар, который Зеленский получает в "95 квартале"

Зеленский получает 1000 долларов за выступление в 95 квартале. Фото: depo.ua

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал о том, сколько глава государства зарабатывает на концертах "95 квартала".

"50% отходит на студию, сопровождающую ансамбль, аренду и 50% - на творческий коллектив, включая и авторов. Допустим, гонорар составляет 20 тысяч. Если труппа человек в десять и авторов человек 10-15, как эти 50% могут распределиться, вы считаете? Распределите 10 тысяч долларов на 10 актеров и 15 авторских групп – сколько получит Зеленский? Тысячу!"- сказал он в интервью изданию LB.ua.

Сумма может быть больше или меньше в среднем на 200 долларов.

Шефир добавил, что не видит ничего плохого в том, что президент может принять участие в концерте "95 квартала".

"Я считаю, что это нормально... Вы не понимаете нашу психологию просто", - добавил первый помощник Зеленского.

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"Студия Квартал-95" - творческое объединение, занимающееся производством шоу-проектов и развлекательных программ. Студию основано в 2003 году на базе команды КВН "95-й квартал".