Назвали главное слово 2020 года

В Украине назвали слово 2020 года. Фото: Прямой

Словарь современного украинского языка и сленга "Мислово" определил главное слово прошедшего 2020 года.

Главным за 2020 год стало слово "коронавирус", сообщили в пресс-службе Словаря.

"Вирус, название которого еще год назад было известно лишь узкому кругу медицинских специалистов, в прошлом году оказало решающее влияние на жизнь людей, а следовательно, и на язык", - говорится в сообщении.

От слова "коронавирус" были образованы производные новые слова - "ковид", "корона".

Кроме того, "в моду" вошли и другие слова, связанные с коронавирусом:

карантин,

пандемия,

самоизоляция,

вакцина.

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