Назвали фрукт, который становится дефицитным и дорогим

light Бананы: количество плодов может уменьшиться до 80% из-за инфицирования грибком

Количество бананов в нескольких странах мира начало уменьшаться из-за глобального потепления.

Оно приводит к распространению грибковой болезни, которая повреждает листья бананов, пишет CNN.

Впервые грибковую инфекцию заметили в Гондурасе. С тех пор она распространилась в Бразилии, на Карибских островах, Гренадинах и Пуэрто-Рико. Сейчас грибок нашли еще во Флориде.

Грибковая болезнь Сигатока повреждает листья растений. Поэтому на них вырастет в несколько раз меньше бананов. Ученые считают, что количество плодов может уменьшиться до 80% из-за инфицирования грибком.

Кроме того, это может привести к подорожанию бананов. Все потому, что спрос на популярный фрукт остается стабильным.

Чтобы бороться с инфекцией используют большое количество противогрибковых спреев.

"Это очень дорого обходится для Коста-Рики. Около 100 000 000 долларов в год, - пояснил преподаватель микробной экологии Дэн Беббер.

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Всего с 1960-х годов риски заражения бананов этой болезнью выросли на 44,2% в районах Латинской Америки и Карибских островов. Это связано с увеличением влажности и изменением температуры, которые вызвало глобальное потепление.

Весной иммунная система наиболее ослаблена. Чтобы укрепить иммунитет врачи рекомендуют пересмотреть свой рацион. Каждый день стоит съедать не менее 3-5 яблок. Еще пить свежевыжатые соки из цитрусовых, бананов, киви.