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Назвали даты каникул для украинских школьников

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Назвали даты каникул для украинских школьников
Зимние каникулы длятся с конца декабря до десятых чисел января. Фото: pixabay.com

Несмотря на недавний локдаун, даты школьных каникул в 2021 году пока остаются неизменными. В этом году с 22 марта по 28 марта в украинских школах продлятся весенние каникулы. Также ученики будут иметь дополнительный выходной 8 марта. Летние каникулы начнутся 1 июня и продлятся до 31 августа включительно.

Новый 2021-2022 учебный год дети начнут в среду, 1 сентября. Осенние каникулы обычно начинаются в конце октября и длятся неделю, поэтому в следующем учебном году они стартуют 25 октября и продлятся до 31 числа. Зимние каникулы длятся с конца декабря до десятых чисел января, ориентировочно они начнутся 27 декабря и завершатся 9 января 2022 года.

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Сроки каникул могут варьироваться в зависимости от погоды, отопления или особенностей региона. Несмотря на это, школа может сама менять даты отдыха для детей и назначать дополнительный карантин или каникулы. Ежегодно МОН рекомендует периоды каникул, в которые большинство учебных заведений их проводят. Однако в отдельных школах учебный процесс может быть организован иначе. При этом школы обязаны соблюдать важное правило — общая продолжительность каникул в год должна составлять не менее 30 дней, без учета летних.

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На продолжительность и даты каникул может повлиять эпидситуация Covid-19. Если на самоизоляции находятся более 50% учащихся или сотрудников, а также если есть превышение эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ, учебное заведение закроют на вынужденный карантин.

Кроме того, в ближайшее время ожидается возвращение Украины к адаптивному карантину. Это означает, что работа школ и других учебных заведений в традиционном режиме будет невозможна в красных карантинных зонах. Детям придется учиться дистанционно.

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Более 2 тыс. школ по всей Украине получили от Детского фонда ООН - ЮНИСЕФ - наборы поддержки в предупреждении распространения Covid-19. Пакеты содержат учебно-информационные материалы, по которым дети всех возрастов будут в игровой форме изучать меры безопасности во время пандемии.

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