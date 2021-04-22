Назвали дату проведения конкурса Мисс Украина-2021

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Украинцам не хватает этих знаний - эксперт о появлении новых школьных предметов
Просмотров: 153
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Нужно ли школам продолжать обучение летом - мнение эксперта
Просмотров: 108
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
"Не отвечает за свои слова" - украинцы оценили 2 года Зеленского
2 Просмотров: 261
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 234
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 477
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
Зеленский придет к тому, чтобы назвать Россию врагом
1 Просмотров: 603
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
В процедуре вакцинации есть коррупционные схемы - правозащитница
Просмотров: 864
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
"Приватбанк лучше продать, потому что доля государства на рынке слишком большая" — экономист
Просмотров: 216
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 414
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
"Пес жил тут. А теперь и я с ним" - мужчина поселился в будке
Просмотров: 2403
Фото
Все фото
26
19
8
4
5
&quot;Это не Диснейленд&quot;: к 35-летию аварии &quot;Суспільне&quot; покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Ликвидаторы посетили Чернобыльскую зону накануне 35-й годовщины: щемящая фотоподборка
Ликвидаторы посетили Чернобыльскую зону накануне 35-й годовщины: щемящая фотоподборка
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
Ужасные привычки с 1990-х - так не стоит делать никому
Подземные лабиринты на Крещатике показали в сети: захватывающие фото
Подземные лабиринты на Крещатике показали в сети: захватывающие фото
&quot;Работала на фирме, где собралось три поколения семьи&quot; - украинка рассказала, как переехала в Неаполь
"Работала на фирме, где собралось три поколения семьи" - украинка рассказала, как переехала в Неаполь
Видео
Все видео
Агент ЦРУ или подданный СБУ - пропагандисты не могут разобраться, на кого работает Стерненко
Агент ЦРУ или подданный СБУ - пропагандисты не могут разобраться, на кого работает Стерненко
Антенну из Чернобыльской зоны внесли в реестр памятников Украины
Антенну из Чернобыльской зоны внесли в реестр памятников Украины
Россияне хотят бомбить Ростов. Ищут повод для вторжения - Стерненко
Россияне хотят бомбить Ростов. Ищут повод для вторжения - Стерненко
Церковный праздник 20 апреля - что сегодня отмечают
Церковный праздник 20 апреля - что сегодня отмечают
What is Ukraine: новое видео блогера покоряет сеть
What is Ukraine: новое видео блогера покоряет сеть
Интервью
1/5
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 495
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 117
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Начали воспринимать Москву как источник проблем - историк рассказал о последствиях Чернобыля
Просмотров: 234
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их
Просмотров: 477
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Пахнет шоколадом и маслинами - как выбрать качественный кофе
Просмотров: 414
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
22 апреля 2021
1 Просмотров: 135
Чужа картопля
Садіння картоплі нагадує багатосерійну епопею. Спочатку треба вибрати погожий день. Скільки себе пам'ятаю, по приїзді обов'язково починається дощ. ...
четверг, 22 апреля 2021 19:53

Назвали дату проведения конкурса Мисс Украина-2021

  Комментировать
Назвали дату проведения конкурса Мисс Украина-2021
Организаторы мероприятия кардинально изменили традиции проведения конкурса. Фото: facebook.com/missukraineofficial

Конкурс красоты Мисс Украина, которому в текущем году исполняется 30 лет, состоится в октябре в Дворце Украина.

Об этом рассказала глава конкурсного комитета Мисс Украина Вероника Щипцова.

По ее словам, в текущем году бюджет конкурса увеличен до одного миллиона гривен. Все участники будут награждены ценными призами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мисс Украина Вселенная призвала женщин относиться к себе с уважением

Победительница конкурса представит страну на Мисс Вселенная в Пуэрто-Рико.

Кроме этого, в Мисс Украина-2021 также изменились возрастные ограничения. Участие в конкурсе теперь могут принимать девушки в возрасте от 17 до 26 лет.

Обладательнице звания "Мисс Украина Вселенная" -2020 Елизавете Ястремской, которая в мае должен представить страну на конкурсе красоты в Майами, не дали американскую визу. Визовые офицеры взяли паузу для вынесения своего решения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Назвали дату проведения конкурса Мисс Украина-2021». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
апреля

Заработала украинская радиостанция

Самое читаемое
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
Самая популярная блогер Украины обнажила зону бикини для мужского глянца
7
 Просмотров: 14652
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий
24
 Просмотров: 8010
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
Гороскоп на 22 апреля: почему этот день такой особый
 Просмотров: 5158
На границе РФ с оккупированными частями Украины зафиксировали загруженные вагоны
На границе РФ с оккупированными частями Украины зафиксировали загруженные вагоны Просмотров: 3573
SOCIS опубликовал свежий президентский рейтинг
SOCIS опубликовал свежий президентский рейтинг
4
 Просмотров: 3177
Общество
Строительство метро в Днепропетровске: выполнили 30% работ
Строительство метро в Днепропетровске: выполнили 30% работ Просмотров: 108
Общественники требуют привлечь к ответственности Allseeds за доставку сои с ГМО в Украину
Общественники требуют привлечь к ответственности Allseeds за доставку сои с ГМО в Украину Просмотров: 108
Москва ничего не добилась бряцанием оружия, поэтому остается опасность - эксперт
Москва ничего не добилась бряцанием оружия, поэтому остается опасность - эксперт
 Просмотров: 279
"Было такое" - Андрей Богдан о предложении Стерненку возглавить управление СБУ
"Было такое" - Андрей Богдан о предложении Стерненку возглавить управление СБУ Просмотров: 297
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
26
 Просмотров: 495
Больше всего комментируют
10
Никто не аплодирует: как прошло два года президентства Зеленского
9
Выбор Порошенко-Зеленский - это как выбирать между Covid и пневмонией - политолог
5
"Сиквел сериала" - бывший секретарь СНБО о действиях Зеленского
5
От Зеленского не стоит ждать подвигов
3
Зеленский предложил Путину встретиться "в любой точке Донбасса"
Голосов: 56019
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть