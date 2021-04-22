Назвали дату проведения конкурса Мисс Украина-2021

Организаторы мероприятия кардинально изменили традиции проведения конкурса. Фото: facebook.com/missukraineofficial

Конкурс красоты Мисс Украина, которому в текущем году исполняется 30 лет, состоится в октябре в Дворце Украина.

Об этом рассказала глава конкурсного комитета Мисс Украина Вероника Щипцова.

По ее словам, в текущем году бюджет конкурса увеличен до одного миллиона гривен. Все участники будут награждены ценными призами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мисс Украина Вселенная призвала женщин относиться к себе с уважением

Победительница конкурса представит страну на Мисс Вселенная в Пуэрто-Рико.

Кроме этого, в Мисс Украина-2021 также изменились возрастные ограничения. Участие в конкурсе теперь могут принимать девушки в возрасте от 17 до 26 лет.

Обладательнице звания "Мисс Украина Вселенная" -2020 Елизавете Ястремской, которая в мае должен представить страну на конкурсе красоты в Майами, не дали американскую визу. Визовые офицеры взяли паузу для вынесения своего решения.