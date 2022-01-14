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пятница, 14 января 2022 20:28

Назвали, что больше всего украинцы искали в "Википедии" в 2021 году

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Назвали, что больше всего украинцы искали в &quot;Википедии&quot; в 2021 году
Скриншот страницы "Википедии" об Украине / Скриншот из "Википедии"

В 2021 году украинцы чаще всего искали в Википедии статью под названием Украина. Она впервые получила более 1 млн просмотров в год.

Об этом сообщила общественная организация "Викимедиа".

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На втором месте, как и в 2020 году, страница о Тарасе Шевченко с показателем в 772 тыс. посещений. Третье место занял материал о Киеве, который поднялся на ступеньку с 2020 года.

"В этом году вырос интерес к теме войны. В топ самых популярных вернулись статьи о Вооруженных силах Украины и войне на востоке Украины, а также впервые за многие годы в рейтинг попала статья о НАТО", - говорят в организации.

"Украинцев тоже стали больше интересовать кино и сериалы. Статья "Список 250 самых рейтинговых фильмов IMDb" побила рекорд и оказалась на 13 месте. Благодаря сериалу "Великий век" в топу вошла статья о Роксолане, а благодаря "Короне" – об Елизавете II", – говорит заместитель председателя правления "Викимедиа" Николай Козленко.

В первую десятку вошли также "Леся Украинка" с 571 тыс. просмотров и на четвертом месте, "Английский язык" с 431,6 тыс. на пятом, "Украинский язык" с 385,8 тыс. на шестом, "Иван Франко " с 372,6 тыс. на седьмом, "Соединенные Штаты Америки" с 364,2 тыс. на восьмом, "Вторая мировая война" с 364 тыс. на девятом и "Киевская Русь" с 338,5 тыс. на десятом .

"Википедия" создала первый "Универсальный кодекс поведения", чтобы бороться с ложной информацией. Пользователям сайта, по правилам Кодекса, запрещают добавлять в статьи фейковую или пристрастную информацию, а также преследовать других пользователей на платформе и вне ее.

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Дата
14
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