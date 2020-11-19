Назвали четыре ранних симптомы коронавируса

Медики перечислили четыре ранних симптомы Covid-19. Фото: Reuters

Врачи из Британии и Канады перечислили четыре симптомы, которые могут свидетельствовать о заражении коронавируса на ранней стадии.

Так, каждый пятый зараженный коронавирусом имеет проблемы с желудком. В частности, наблюдаются потеря аппетита, тошнота, рвота и боль в желудке. Об этом сообщает Express в четверг, 19 ноября.

По данным Американской академии офтальмологии, следующей признаком заражения является конъюнктивит. Этот симптом встречается редко - примерно в трех процентах случаев.

"Вирус может распространяться при прикосновении к жидкости из глаз инфицированного человека или от предметов, на которые попала эта жидкость", - отметили специалисты.

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Третий симптом инфицирования - спутанность сознания, которая может длиться до нескольких месяцев после выздоровления и относится к числу когнитивных последствий. Повреждение мозга происходит на разных уровнях в зависимости от того, насколько серьезным было заболевание.

По данным врачей, четвертым симптомом является утомляемость. Она встречается примерно у каждого второго больного и может храниться до десяти недель.

На страны Европы приходится почти половина всех заражений на коронавирус в мире за прошедшую неделю. В Европе коронавирус заболели 46% из 4 млн, заявили во Всемирной организации здравоохранения.