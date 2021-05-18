Назвали четыре наиболее уязвимые знаки зодиака

Трудно будет сосредоточиться. Вдалое время для отпуска. Фото: pixabay.com

18 мая внимания требует репродуктивная система. Лечение даст желаемый результат. Искусственное оплодотворение лучше делать после обеда. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Во вторник осторожными должны быть беременные, - говорит астролог. - Есть опасность срыва беременности. Не стоит допоздна задерживаться на работе. Трудно будет сосредоточиться. Удачное время для отпуска. Не переедайте. Заботьтесь о совместимости продуктов. Наиболее уязвимыми будут Раки, Тельцы, Весы и Скорпионы. Берегите спину. Не носите мебель и тяжелую бытовую технику".

Овен

Смотрите под ноги. Носите удобную обувь на низком каблуке. Остерегайтесь травм конечностей вследствие падения.

Телец

Волосы становятся ломкими и тусклыми. Не сушите его под горячим феном. Пользуйтесь бальзамами и масками.

Близнецы

Не посещают больных гриппом друзей. Остерегайтесь инфекционных заболеваний. Поддерживайте иммунитет.

Рак

Гипотоникам не следует прибегать к радикальным способам повышения артериального давления. Оно может вдруг подняться до критических показателей.

Лев

Будут беспокоить болезни позвоночника. Ложитесь спать на удобной постели. Носите корсет. Здоровым людям следует заняться укреплением мышц спины.

Дева

Для сохранения хорошего самочувствия делайте утром интенсивную гимнастику. Работайте в хорошо проветренном помещении.

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Весы

Отмените интенсивные тренировки. Высоких результатов не будет. В этот день следует посетить сауну. Сделайте массаж. Расслабляйтесь.

Скорпион

Становится более хрупкой зубная эмаль. Будет прогрессировать кариес. Следите за гигиеной ротовой полости. Температура блюд должна быть умеренной.

Стрелец

Трудно будут проходить критические дни. Могут возникать спазматические боли внизу живота. Носите с собой обезболивающее.

Козерог

Контролируйте эмоциональное состояние. Пейте в течение дня седативные препараты. Есть риск переживать нервные срывы.

Водолей

Снижается острота зрения. Берегите глаза. Чаще делайте перерывы во время работы за компьютером. Не читайте лежа.

Рыбы

Будет прогрессировать варикозное расширение вен и беспокоить геморрой. Стимулируйте отток крови из вен. Начинать новый курс лечения не следует.

Неделя с 17 по 23 мая заставит удивляться и сопереживать.