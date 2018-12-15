Навальный оскорбил украинцев

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный написал колючий твит об украинском языке.

"Если когда-нибудь случится что-то действительно грандиозное, например, летающая тарелка сядет в центре Киева, то все будут писать: "Вау! На Украину прилетели инопланетяне! Ура! Первый контакт!". А в комментариях будут сидеть украинцы и писать: в Украине", - едко высказался российский политик.

Если когда-нибудь случится нечто действительно грандиозное, например, летающая тарелка сядет в центре Киева, то все будут писать: "Вау! На Украину прилетели инопланетяне! Ура! Первый контакт!"

А в комментариях будут сидеть украинцы и писать: в Украину. — Alexey Navalny (@navalny) 15 грудня 2018 р.

"Все грамотные люди пишут: в Украине!" - сделали Навальному замечание в комментариях.

Однако он остался при своем мнении. "Я - неграмотный, значит. И все вокруг такие же", - ответил политик.

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Ранее Навальный заявлял, что будущий президент РФ должен объявить "нормальный, честный" референдум в оккупированном Крыму.