Навального доставили в немецкую клинику: что известно

Российского оппозиционера Алексея Навального вскоре после прилета в Берлин доставили в городскую клинику Charite.
Его привезли из Омска, где он был госпитализирован с подозрением на отравление. Об этом сообщает DW.
"Известный российский оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный доставлен в берлинскую клинику Charite. Это произошло вскоре после того, как утром в субботу, 22 августа, политика привезли в Германию на специальном самолете из Омска, где он был госпитализирован с подозрением на отравление . Вместе с Навальным в Берлин прибыла его жена Юлия ", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, во время рейса и после посадки Навальный находился в стабильном состоянии.
Ранее сообщалось, что самолет Bombardier Challenger, который должен доставить российского оппозиционнера Алексея Навального из России на лечение в Германию, вылетел из аэропорта в Омске. На борту вместе с оппозиционным политиком находится его жена Юлия.
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