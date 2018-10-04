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четверг, 04 октября 2018 10:17

НАТО за свой счет создает в Украине центр киберзащиты

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НАТО за свой счет создает в Украине центр киберзащиты
Центркиберзащиты будет выявлять и предупреждать кібератаки.Фото:Tehnot.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Украине создают центр защиты киберпространства от вмешательства и взлома. В этом украинцам помогают эксперты Альянса.

Центр будет выявлять и предупреждать кибератаки. Создают его за деньги целевого фонда киберзащиты НАТО, сообщает пресс-служба Альянса.

"НАТО помогает Украине в создании центра реагирования на киберинциденти, который будет одним из способов помочь ей справиться с инцидентами или попытками вмешаться, вторгнуться или сломать киберпространства", – заявил Столтенберг.

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Генсек НАТО также сообщил, что у Альянса есть целевой фонд киберзащиты.

"Итак, мы уже оказываем такую помощь. Я пообещал президенту Порошенко, когда он был здесь на саммите НАТО союзники по НАТО будут продолжать оказывать поддержку, в том числе в целевые фонды" .

Самая масштабная кибератака в Украине произошла в прошлом году. Ряд украинских компаний атаковали хакеры. Вирус по имени PetyaA шифровал всю информацию на жестком диске и требовал перевести 300 долларов в биткоинах за расшифровку файлов. Так злоумышленники замаскировали его под программу-вымогатель.

На самом деле червь просто уничтожал все данные на компьютере. Как следствие, в Украине несколько дней не работали предприятия, магазины и банки. Хакеры показали, насколько уязвимы стратегически важные сектора украинской экономики к кибервторжениям.

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Дата
04
октября

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