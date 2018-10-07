National Geographic показало лучшие снимки сентября

Научно-популярное издание National Geographic опубликовало лучшие снимки за сентябрь.

"Члены нашего фотосообщества Your Shot регулярно используют фотографии, чтобы рассказать непревзойденные истории", - говорится на сайте журнала.

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Украинский фотодокументалист Александр Гляделов открыл выставку "Жизнь, смерть, любовь и другие необратимые обстоятельства" в Берлине. Его снимки относят к жанру "эмоциональной фотографии". Последние десятилетия Гляделов работает над социальными темами, в частности, о беспризорных детях, больных ВИЧ/СПИД и гепатитом С.