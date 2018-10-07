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воскресенье, 07 октября 2018 19:15

National Geographic показало лучшие снимки сентября
9

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Научно-популярное издание National Geographic опубликовало лучшие снимки за сентябрь.

Птица тукан раскрывает клюв в камеру
Фото: Шон В.
Две арабские красные лисицы фоне ситилайтов
Рисовые поля в китайской провинции Юньнань
Лыжник спускается с вершины горного хребта Рила в Болгарии
Семья стоит на фоне Манхэттена на 80-том этаже небоскреба Эмпайр-Стейт-Билдинг

"Члены нашего фотосообщества Your Shot регулярно используют фотографии, чтобы рассказать непревзойденные истории", - говорится на сайте журнала.

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Украинский фотодокументалист Александр Гляделов открыл выставку "Жизнь, смерть, любовь и другие необратимые обстоятельства" в Берлине. Его снимки относят к жанру "эмоциональной фотографии". Последние десятилетия Гляделов работает над социальными темами, в частности, о беспризорных детях, больных ВИЧ/СПИД и гепатитом С.

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Дата
07
октября

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