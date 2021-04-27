Натальи Круцило для лечения рака нужна помощь

Автор: Фото предоставлено Натальей Круцило 24-летняя Наталья Круцило из Черкасс лечит рак яичников. Нужна помощь.

24-летняя Наталья Круцило из Черкасс лечит рак яичников. Перенесла операцию. Должна пройти три курса химиотерапии. После будет еще оперативное лечение и реабилитация. Нужна помощь.

"17 апреля мне сделали операцию по удалению кисты. Тогда же обнаружили и опухоль. Назначили три курса химиотерапии. Но у меня язва, поэтому сначала надо вылечить ее. А потом принимать химию. Врачи не исключают, что надо будет еще обследоваться и в институте рака. Если опухоль не будет увеличиваться, меня снова прооперируют. На один курс немецких препаратов надо около 7 тысяч гривен. Наши аналоги бесплатные. Но нет гарантии, что они помогут. Покупать оригинальные лекарства уже не за что, потому что потратилась на обследование. Из родных у меня только мама и сестра. Прошу в неравнодушных людей любой помощи. Для меня важна каждая гривна", - рассказала Gazeta.ua Наталья.

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168757424877027 - Круцило Наталья Владимировна.