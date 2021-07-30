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Настольные игры и головоломки: от классики до свежих трендов

У настольных игр есть многомиллионная армия фанатов, которая собирается компаниями в два, три, пять или даже десять человек, чтобы весело и интересно провести свободный вечер. Но все эти люди играют в разные игры, собирают разные головоломки и пазлы, у них свои предпочтения по жанрам, тематикам, уровням сложности и возрастным ограничениям для развлечений.

Давайте попробуем определить самые популярные "настолки" и игры для зарядки ума, которые сегодня можно купить.

С каталогом популярных настольных игр, как классических, так и совершенно новых, вы можете на сайте крупнейшего украинского магазина игрушек "Будинок Iграшок".

3D-пазлы и двухмерная классика

Пазлы – это одно из немногих игровых развлечений, которым можно наслаждаться в одиночестве. Пазлов огромное множество, и отличаются они не только размером полотна, количеством элементов и тем, что изображено на картине.

Показательный пример – это трехмерные головоломки. Это тоже разновидность пазлов, только собирать воедино нужно полноценную конструкцию. Например, лондонский Тауэр или Титаник в уменьшенном масштабе.

Дженга

Наверное, это самая популярная во всем мире игра, для которой не нужно учить сложные правила. У вас есть башня из деревянных палочек, которую вы постепенно и по очереди разбираете. Главное условие – доставать элементы конструкции так, чтобы башня не упала. Несмотря на то, что игра кажется элементарной, в большой компании Дженга может стать очень интригующим мероприятием.

Монополия

Самая продаваемая настольная игра во всем мире. У нее есть несколько разновидностей, но базовые правила остаются всегда одни и те же – у вас игровое поле, фигурки, которые ходят по нему, зарабатывая и тратя свои деньги, покупая компании и недвижимость, попадая в тюрьму или долговые ямы. Игра очень увлекательная, а если учесть, что в ней можно создавать альянсы и союзы, то даже большая компания сможет легко убить за Монополией 4-5 часов.

Настольные стратегии

Для тех, кто хочет более сложных и захватывающих игр, подойдут разнообразные настольные стратегии – у них больше правил, но и сам процесс более интересный. Тематика настольных стратегий может быть любой – от вселенной Warhammer 40 000 до "Игры Престолов", от "Властелина колец" до "Звездных Войн". Есть и уникальные проекты. Например, "Колонизаторы" или "Каркассон".