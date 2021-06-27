Насморк и низкий гемоглобин - о чем предупреждают звезды на выходные

27 июня откажитесь от крепкого черного чая. Он спровоцирует снижение уровня гемоглобина в крови. Отдайте предпочтение компотам и сокам. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.
"Планировать длительные пешие переходы не время, - говорит астролог. – Ноги будут быстро уставать. Во время занятий в тренажерном зале берегитесь повторного травмирования поврежденных ранее суставов. От длительного пребывания в воде может появиться насморк. Не плавайте в в холодных водоемах. В случае заболевания гриппом или простудой придерживайтесь постельного режима. Не переносите болезнь на ногах. Она затянется надолго".
Овен
Ваши волосы нуждается в подпитке. Стричь и красить их лучше в воскресенье. Подберите новый бальзам.
Телец
Повышается ломкость сосудов. Легко будут возникать синяки. Физическое перенапряжение может вызвать носовое кровотечение. Берегите себя.
Близнецы
Активизируйте нормальное кровообращение. Препятствуйте развитию застойных явлений в тканях тела. С воскресенья начните курс оздоровительного массажа.
Рак
Берегите колени от травм. Они будут заживать медленно. Изменение погодных условий может вызвать ревматические боли в суставах.
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Лев
Поддержки потребует нервная система. Часто могут возникать эмоциональные вспышки. Найти равновесие помогут душ и бассейн.
Дева
Ваши мышцы будут нуждаться движения. Поиграйте в теннис или бадминтон. Пробегитесь по стадиону. Поддерживайте тело в здоровом тонусе.
Весы
Соглашаться на участие в длительном походе не следует. Быстро будет наступать усталость. Позвольте себе подольше поспать.
Скорпион
Насладитесь созерцанием местных пейзажей. Дайте возможность глазам отдохнуть от монитора и телевизора. Читайте при дневном свете.
Стрелец
Будет беспокоить урчание в животе. Желудок будет медленно перетравлять пищу. Позаботьтесь о своевременном здоровом питание.
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Козерог
Каждое утро делайте упражнения на развитие гибкости позвоночника. Так можно предотвратить неожиданные травмы.
Водолей
Избегайте заражения грибковой инфекцией. Не носите чужой обуви. В бассейне или бане не следует ходить босиком.
Рыбы
Не проводите голодание и процедур очищения организма. Подобные стрессы будут сверхтяжелыми для вашего желудка.
27 июня проведите с дорогими сердцу людьми. Отдохните вместе на пляже, сходите на кофе или мороженое.
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