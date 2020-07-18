Нашли завернутое в ковер тело мужчины

Полицейские устанавливают личность мужчины, тело которого нашли завернутым в ковер. Фото: Нацполиция

В субботу, 18 июля в Харькове возле многоэтажек нашли тело мужчины завернутое в ковер.

Около семи часов утра во дворе возле гаражей на проспекте Маршала Рыбалко женщина увидела большой пакет, от которого шел неприятный запах. Она вызвала полицию. Об этом сообщает начальница следственного отдела полиции Ирина Маник, передает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

Как отмечается, погибшему мужчине на вид 25-35 лет.

Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего и обстоятельства его смерти.

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Следователи Немышлянская отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

В Софиевке Первомайского района Николаевской области нашли убитым 67-летнего Петра Смульского. Был в розыске от 9 июля. Тело обнаружили за селом в заброшенном колодце. К ногам у него был привязан камень, а избита голова была обмотана полиэтиленовым пакетом.