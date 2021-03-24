Нашли новый способ борьбы с поджигателями травы - нарушителей будут выслеживать

Выслеживать нарушителей будут члены молодежной группы. Фото: pinterest.com

На Закарпатье активисты будут контролировать пожарную ситуацию в регионе с помощью беспилотников.

Так они будут определять поджигателей травы и передавать данные в Нацполицию и ГСЧС, сообщает Василий Петрус в тематической группе "Эко Свалявщина" в Facebook.

Выслеживать нарушителей будут члены молодежной группы пока только в Свалявской и Нелипинской общинах.

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"Все уже 100 раз слышали, что сжигать мусор и сухую растительность нельзя! Даже Верховная Рада приняла закон, который предусматривает административное правонарушение и высокие штрафы - 1700 гривен. Но все равно, некоторых это не останавливает. Хотим заметить, что с дрона хорошо видно , откуда начал распространяться огонь, установить владельца такого участка будет не проблема. Также, если кто-то думает, что можно поджечь и быстро убежать - у вас этого не получится. Через минуту дроном можно облететь квадратный километр и сделать фото/видеофиксацию поджога", - пишет активист .

Также молодежь будет определять тех, кто выбрасывает мусор и строительные отходы в несанкционированных местах.

В столице горит двухэтажное здание. За 6 лет это уже 2-ой пожар в этом месте. На первом этаже расположен бар, из которого эвакуировали 10 человек.