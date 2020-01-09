"Наших людей там еще много": освобожденный из плена Асеев вернулся в Facebook

"В ближайшем же будущем первоочередной задачей будет освобождение тех, кто всё ещё остаётся в плену", – Аcеев. ФОТО: Facebook-страница Асеева

Журналист Станислав Асеев написал первый пост в Facebook после освобождения из плена боевиков и выложил свое фото с эмблемой "Радио Свобода".

"Хочу поблагодарить всех, кто все эти годы поддерживал меня, – от коллег из СМИ до обычных людей, с которыми мы даже не были лично знакомы.

Информация о том, что обо мне не забыли, доходила до меня даже в изоляции, как бы МГБ ни пыталось убедить всех нас в обратном. Поэтому я знал, что есть круг людей, на которых я всегда могу положиться, – спасибо, ребята ", – указал он на своей странице.

До этого его последнее сообщение было датировано 31 мая 2017 года. С июня 2017 года он находился в плену.

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"Сейчас буду заниматься здоровьем, есть ряд проблем.

В ближайшей же будущем первоочередной задачей будет освобождение тех, кто всё ещё остаётся в плену (уже занимаемся этим – парни, о вас никто не забыл и забыть НЕ дадим): к сожалению, наших людей там ещё много, да и сама тема обмена очень мкользкая . Но это – на будущее, а пока ещё раз огромная благодарность всем, кто верил, что я окажусь на свободе, – признаюсь, часто были моменты, когда в это не верил даже я сам ... "

Станислав Асеев был более 2 лет в плену террористов ДНР. В октябре 2019-го его "приговорили" к 15 годам тюрьмы за "шпионаж" и "экстремизм".