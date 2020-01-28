"Наши политики не предлагают дискуссию о будущем" - Рыбачук

Олег Рыбачук: Людей надо выбирать под поставленные задачи, с партийной среды. Фото: Тарас Подолян

Зеленский имеет проблему с компетенцией его новых лиц. Ее надо лечить на выборах, когда за кресла в горсоветах будут бороться партии. Макрон и Меркель не ищут запасных для своих команд где-нибудь. Кадры воспитываются внутри партий.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит Олег Рыбачук, бывший вице-премьер по вопросам европейской интеграции и руководитель общественной организации "Центр совместных действий".

"Немецкие политики, приехав в Киев, захотели пойти в бар, где тусуются "слуги народа". Были удивлены, что такого места нет. На Западе карьеру делают в партиях с низов. А у нас, чтобы сформировать политическую силу, люди собираются в Киеве, объединяются в ее ядро, а затем идут искать колхозников на местах. В такой системе нет места ни партийным барам, ни партиям, которые живут более двух избирательных циклов", - объясняет эксперт.

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По его мнению, правительство тоже формируется неправильно - кто-то от Богдана, кто от Коломойского.

"Людей надо выбирать под поставленные задачи, с партийной среды. Офис президента, правительство и руководство парламента столкнулись с проблемой, которой не было у предыдущей власти. Не проблема иметь голоса. Но сложнее выработать государственную политику, преодолевать проблемы, а не создавать новые.

Избиратели Зеленского воспринимают положительно то, что он делает, из-за неэффективности его оппонентов. Порошенко с соратниками рисовали страшные картины завершения безвиза и доллар по 50 гривен. Этого не произошло. Продолжается общенациональное соревнование, кто больше напугает украинский народ. Но политики не предлагают дискуссию о будущем", - добавляет Олег Рыбачук.

Полное интервью с Олегом Рыбачуком читайте в журнале "Країна" от 30 января.