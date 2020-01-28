"Наши политики не предлагают дискуссию о будущем" - Рыбачук

 
Ексклюзивы
1/5
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц
Просмотров: 1791
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Выгодные кредиты и новые деньги: чего ждать украинцам в феврале
Просмотров: 576
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
Просмотров: 1539
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Великобритания сегодня выходит из ЕС - последствия для Украины и Европы
Просмотров: 1530
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Вместо немецкого хаба нидерландская биржа: как изменится стоимость газа для населения
Просмотров: 1512
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 675
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
Не 12 тыс. грн: какую среднюю зарплату на самом деле получают украинцы
1 Просмотров: 16245
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
Поехать в Вену предлагают за 30 грн - украинка о жизни в Чехии
4 Просмотров: 5022
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Няня зарабатывает тысячу гривен в день
Просмотров: 3834
Доступные кредиты для малого бизнеса: экономист объяснил, когда заработает программа
Доступные кредиты для малого бизнеса: экономист объяснил, когда заработает программа
Просмотров: 558
Фото
Все фото
20
22
6
3
4
&quot;Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются&quot;
"Лучше всего, когда в электричках тепло исключают. Тогда все покупают чай, греются"
&quot;Ехал на месяц, попал на три&quot;: ученый рассказал о жизни на украинской станции &quot;Академик Вернадский&quot;
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
&quot;Могут ехать без электричества до 20 км&quot; - в Украине появились троллейбусы с автономным ходом
"Могут ехать без электричества до 20 км" - в Украине появились троллейбусы с автономным ходом
Какие каналы можна беспрепятственно смотреть по ТВ
Какие каналы можна беспрепятственно смотреть по ТВ
Сколько памятников Ленину осталось в Украине
Сколько памятников Ленину осталось в Украине
Видео
Все видео
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке где искать деньги на газ
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке где искать деньги на газ
"Русский мир" теряет свое влияние. Не бойтесь давать ему отпор" - журналист поразила обращением к украинцам
"Русский мир" теряет свое влияние. Не бойтесь давать ему отпор" - журналист поразила обращением к украинцам
Опубликовали якобы разговор киборга "Бучи" с работником СБУ
Опубликовали якобы разговор киборга "Бучи" с работником СБУ
Киевлянка устроила скандальной Штепе "удачный шопинг"
Киевлянка устроила скандальной Штепе "удачный шопинг"
"В чем смысл правосудия?" – известные украинцы записали клип в поддержку Рифмастера
"В чем смысл правосудия?" – известные украинцы записали клип в поддержку Рифмастера
Интервью
1/5
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Руки телесного терапевта чувствительнее чем руки музыканта - Александра Рукина
Просмотров: 171
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
"Ехал на месяц, попал на три": ученый рассказал о жизни на украинской станции "Академик Вернадский"
Просмотров: 2565
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Перепись населения: социолог поставила под сомнение методы Дубилета
Просмотров: 675
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
"Думаю ли, что общество стало лучшим? Фотография напоминает, что министром образования был Табачник" – Инна Совсун
1 Просмотров: 1377
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
У Пенсійному фонді "дірка": чи будуть затримки пенсій
Просмотров: 25822
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
31 января 2020
Просмотров: 414
Має бути справедливість
– Що ви за х… ню робите? – він матюкається ледве не з порога. Наче по те й приїхав: наваляти – і, не роздягаючись, ...
пятница, 31 января 2020 20:23

"Наши политики не предлагают дискуссию о будущем" - Рыбачук

  Комментировать
&quot;Наши политики не предлагают дискуссию о будущем&quot; - Рыбачук
Олег Рыбачук: Людей надо выбирать под поставленные задачи, с партийной среды. Фото: Тарас Подолян

Зеленский имеет проблему с компетенцией его новых лиц. Ее надо лечить на выборах, когда за кресла в горсоветах будут бороться партии. Макрон и Меркель не ищут запасных для своих команд где-нибудь. Кадры воспитываются внутри партий.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит Олег Рыбачук, бывший вице-премьер по вопросам европейской интеграции и руководитель общественной организации "Центр совместных действий".

"Немецкие политики, приехав в Киев, захотели пойти в бар, где тусуются "слуги народа". Были удивлены, что такого места нет. На Западе карьеру делают в партиях с низов. А у нас, чтобы сформировать политическую силу, люди собираются в Киеве, объединяются в ее ядро, а затем идут искать колхозников на местах. В такой системе нет места ни партийным барам, ни партиям, которые живут более двух избирательных циклов", - объясняет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленскому придется избавиться от Коломойского, Богдана и Портнова

По его мнению, правительство тоже формируется неправильно - кто-то от Богдана, кто от Коломойского.

"Людей надо выбирать под поставленные задачи, с партийной среды. Офис президента, правительство и руководство парламента столкнулись с проблемой, которой не было у предыдущей власти. Не проблема иметь голоса. Но сложнее выработать государственную политику, преодолевать проблемы, а не создавать новые.
Избиратели Зеленского воспринимают положительно то, что он делает, из-за неэффективности его оппонентов. Порошенко с соратниками рисовали страшные картины завершения безвиза и доллар по 50 гривен. Этого не произошло. Продолжается общенациональное соревнование, кто больше напугает украинский народ. Но политики не предлагают дискуссию о будущем", - добавляет Олег Рыбачук.

Полное интервью с Олегом Рыбачуком читайте в журнале "Країна" от 30 января.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Наши политики не предлагают дискуссию о будущем" - Рыбачук». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
февраля

В словаре собрали все существующие слова

Самое читаемое
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
Медсестрам в Ухане обрезают волосы и бреют виски: зачем
19
 Просмотров: 15759
Подписали соглашение о разделе Украины
Подписали соглашение о разделе Украины
 Просмотров: 11313
Гороскоп на 31 января: назвали знаки, которые не будут иметь проблем с деньгами
Гороскоп на 31 января: назвали знаки, которые не будут иметь проблем с деньгами
 Просмотров: 9694
Китайцы надевают пластиковые фляги на голову, чтобы не заразиться коронавирусом
Китайцы надевают пластиковые фляги на голову, чтобы не заразиться коронавирусом
7
 Просмотров: 7642
Впечатляющие выдумки: 10 вариантов инновационных кухонь
Впечатляющие выдумки: 10 вариантов инновационных кухонь
19
 Просмотров: 6966
Общество
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке где искать деньги на газ
"Продайте собаку" - нардеп сказал пенсионерке где искать деньги на газ
 Просмотров: 36
Пенсию повысят: насколько и когда
Пенсию повысят: насколько и когда Просмотров: 72
Еще 10 каналов решили заблокировать сигнал
Еще 10 каналов решили заблокировать сигнал Просмотров: 504
Пользователей Facebook ожидают изменения - Цукерберг
Пользователей Facebook ожидают изменения - Цукерберг Просмотров: 405
Ценности нет - социолог раскритиковал перепись населения
Ценности нет - социолог раскритиковал перепись населения
 Просмотров: 306
Больше всего комментируют
4
"Слуги" готовы заблокировать Netflix: в чем причина
3
По делу Шеремета недостаточно доказательств - Рябошапка
2
На Банковую возвращаются одиозные кадры режима Януковича
1
Зеленскому придется избавиться от Коломойского, Богдана и Портнова
1
Всемирный конгресс украинцев отреагировал на дела против Порошенко
Голосов: 48506
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua