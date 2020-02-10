"Наши дети должны готовиться, что встретятся с фантомным "идеальным" СССР" - Дробович

Антон Дробович: Россия практикует преступную политику СССР. Фото: Тарас Подолян

Идея Музея монументальной пропаганды СССР может быть реализована в Каховке.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит директор Института национальной памяти Антон Дробович.

"Хотим собрать там все шедевры монументальной пропаганды и осмыслить явление как таковое. Нужно осудить использование истории в идеологических целях. Надо показать, к каким последствиям это приводит на примере большевизма. Тогда эти памятники коммунистического прошлого будут самотрицать Советский Союз. Будут свидетелями его преступления.

Музей привлечет туристические потоки в город, поможет ему развиваться. Но надо согласие местной общины, руководства области и города. Но если Каховка откажется, есть другие города. Небольшие частные инициативы уже существуют. В Сумской области есть парк советского периода. Обсуждали открытие такого музея на территории ВДНХ в Киеве", - рассказывает Антон Дробович.

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УИНП работает над несколькими циклами образовательных занятий для школ и университетов, говорит он.

"Для большинства детей СССР - это страница истории. Они не имеют ностальгии по нему. Но по разным исследованиям, коммунизм в мире уничтожил до 100 000 000 человек. Об этом надо рассказывать. Нацизм и коммунизм - идеологии, что использовали людей.

Россия практикует преступную политику СССР. Там эта ностальгия сильна. Наши дети должны готовиться, что во взрослой жизни встретятся с этим фантомным "идеальным" Союзом. Имеют критически мыслить и справедливо смотреть на факты", - добавляет председатель УИНП.

Полное интервью с Антоном Дробовичем читайте в журнале "Країна" от 13 февраля.