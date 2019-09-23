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понедельник, 23 сентября 2019 20:23

"Наша цель создать Китай в центре Европы" - эксперт о развитии украинской экономики

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&quot;Наша цель создать Китай в центре Европы&quot; - эксперт о развитии украинской экономики
Андрей Новак: Функции украинской экономики плохо взаимодействуют между собой. Фото: Сергей Старостенко

Мы стартовали при лучших условиях, чем другие постсоветские страны. Сейчас ситуация полностью изменилась.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Андрей Новак.

"Поляки ездили к нам скупаться. Сейчас государства Восточной Европы тоже обладают значительно меньшими ресурсами, чем мы. Но есть принципиальное различие в уровне жизни. У них функции экономики - изготовление товара, продажа и распределение средств - работают. Также очень важна скорость взаимодействия между ними", - отмечает эксперт.

ВВП считается двумя методами, которые должны показать одинаковый результат, объясняет Андрей Новак.

"Первый - все товары и услуги умножают на их стоимость. Второй - вся денежная масса страны, которая находится в обороте, умножается на скорость обращения в год. В развитых странах деньги проходят по кругу 7-8 раз. У нас -2,5. Функции украинской экономики плохо взаимодействуют между собой. Это зависит от законов рынка. Государство должно направлять его разумной регуляторной политикой. Чтобы исправить ситуацию, нужно время и системные изменения. Можно принять десятки законов и постановлений, но главное - обеспечить механизм реализации", - считает экономист.

По его словам, надо полноценно развивать экономику. Мы не можем работать на две-три отрасли.

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"Такая система подходит для карликовых государств. Украина имеет самую большую территорию в Европе. Наша базовая цель - Китай в центре Европы. Нужно производлить все. 28 лет назад в УРСР делала всю продукцию мира - от иголки до космических кораблей. Мы потеряли все мощности. Даже 95 процентов одежды на рынке импортная", - добавляет эксперт.

Полное интервью с Андреем Новаком читайте в журнале "Країна" от 26 сентября.

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